WIN5¤Ï2007É¼ÅªÃæ¡ÄËÌ¶å½£µÇ°¤Ï¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¤¬V
¡¡7·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WIN5¤Ï2007É¼ÅªÃæ¡¢24Ëü4800±ß¤ÎÊ§Ìá¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌ¶å½£µÇ°¡ÊG3¡¦¼Ç1200m¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÃÄÌîÂçÀ®µ³¾è¡¢¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¤¬º®Àï¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÚËÌ¶å½£µÇ°¡Û¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¤¬3Ï¢¾¡¤Ç½Å¾Þ½éV¡ÄÂçº®Àï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¾å°Ì¿Íµ¤¤¬·ø¼Â¤Ë¾¡Íø
1¥ì¡¼¥¹ÌÜ
¾®ÁÒ10R¡¡¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ
¥Ù¥È¥ë¥¹
Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤
2¥ì¡¼¥¹ÌÜ
Ê¡Åç10R¡¡Çò²ÏÆÃÊÌ
¥Ë¥·¥Î¥Æ¥£¥¢¥â
Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤
3¥ì¡¼¥¹ÌÜ
È¡´Û11R¡¡Âç¾ÂS
¥Ú¥ê¥¨¡¼¥ë
Ã±¾¡5ÈÖ¿Íµ¤
4¥ì¡¼¥¹ÌÜ
¾®ÁÒ11R¡¡ËÌ¶å½£µÇ°
¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é
Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤
5¥ì¡¼¥¹ÌÜ
Ê¡Åç11R¡¡¥¸¥å¥é¥¤S
¥·¥²¥ë¥·¥ç¥¦¥°¥ó
Ã±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤
ÅªÃæÇÏÈÖ¡¡6-2-6-9-13
Ê§Ìá¶â¡¡24Ëü4800±ß
ÅªÃæÉ¼¿ô¡¡2007É¼
¢¨¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤