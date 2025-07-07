¿¹¼·ºÚ¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢µÈ²¬½¨Î´¤é¡¢¼Â¼Ì¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù½Ð±é¡ª¡¡¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¤òºÌ¤Ã¤¿»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤ÎÌ¾¶Ê¤¬·àÃæ²Î¤Ë¡¡Í½¹ð²ò¶Ø
¡¡SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤è¤ê¡¢¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤òºÌ¤Ã¤¿¡¢»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖOne more time, One more chance¡×¤¬·àÃæ²Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Æ±¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½¹ð¤¬²ò¶Ø¡£¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢ÀÄÌÚÍ®¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢µÈ²¬½¨Î´¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè3ÃÆ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î±ÇÁüÈþ¤È½Å¤Ê¤ë¼Â¼Ì¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡ÙÍ½¹ð¡õÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦¿·³¤À¿¤Î·à¾ìÍÑ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·³¤À¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¼Ì±ÇÁü²½ºîÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜºî¤Ï¿·³¤À¿¤Î½é¼Â¼Ì²½¸ø³«ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¼ç±é¤Ï¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢´ÆÆÄ¤Ï±ü»³Í³Ç·¡£
¡¡Æ§ÀÚ±Û¤·¤ËÉâ¤«¤Ù¤¿Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤È¡¢ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼Õ¤ê¤Ê¤¬¤éÎ®¤¹ÎÞ¡£Àã¤Èºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤¦Ìë¹¹¤±¡¢Æ·¤òÊÄ¤¸¤¿±óÌîµ®¼ù¤Î¿´¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¤Æü¤Î¡¢¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¤È¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤µ²±¡£¤¢¤ÎÆü¤ÎÌóÂ«¤ò¡¢¤¤¤Þ¤âËÍ¤ÏÁÛ¤¤½Ð¤¹¡½¡£
¡¡¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦¤òºÌ¤Ã¤¿¡¢»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖOne more time, One more chance¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢ÌÀÎ¤¤È²á¤´¤·¤¿¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëµ±¤«¤·¤¤¾®³ØÀ¸»þÂå¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¼ï»ÒÅç¤Ç¤É¤³¤«¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º²á¤´¤·¤¿¹â¹»À¸»þÂå¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤È¾ÇÁç´¶¤òÊú¤¨¤¿¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤¬¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÀã¡¢ºù¡¢¶õ¡¢³¤¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤ä¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë°·¤¦¤Ù¤¯¡¢2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æµ¨Àá¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¥í¥±»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£¹â¹»À¸»þÂå¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÈÆ±¤¸¤¯¼ï»ÒÅç¤Î¼«Á³Ë¤«¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·àÃæ²Î¤Ï¡¢»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¡ÖOne more time, One more chance ¡Á·à¾ìÍÑ¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡ÙRemaster¡Á¡×¤Ë·èÄê¡£¸¶ºî¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ÷·Ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò´¶Æ°¤ËÊñ¤ó¤À³Ú¶Ê¡£ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó¡¢³§ÍÍ¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦À¡ÅÄ²ÖÉÄÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Å·ÌîÍÛºÚÌò¤ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢À¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿¹¼·ºÚ¡£ËÜºî¤Ë¸þ¤±¤Æ»£±Æ¤Î2¥õ·î°Ê¾åÁ°¤«¤é¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ÎÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¤¡¢¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿È±¤òÀÚ¤Ã¤ÆÈ©¤ò¾Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿¹¤Ï¡¢¡Ö²ÖÉÄ¤ËºÆ¤ÓÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦¸Ø¤ê¤¢¤ëÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç²ÖÉÄ¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤òËèÆü¹Í¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼ï»ÒÅç¤Î¼«Á³¤¬»ä¤¿¤Á¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¯¡¢¸¶ºî¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¹¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸¶ºî¤Ø¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤Î¹â¹»À¸»þÂå¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÄÌÚÍ®¡£Ìò¤Å¤¯¤ê¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢»£±Æ¤Ë¤à¤±µÝÆ»»ØÆ³¤ò¼õ¤±»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤ÀÀÄÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¡¢ÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡£ÇùÁ³¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â´Ñ¤¿¡¢¿·³¤À¿¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢Ãæ¡¹¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ð±é¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö±ü»³´ÆÆÄ¤Î¿¿Ùõ¤ÊÁÛ¤¤¤¬ÅÁÇÅ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤´¶¤È¡¢ÁÔÂç¤Ç²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¼ï»ÒÅç¤Î·Ê¿§¡£¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±óÌîµ®¼ù¤ÈÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯Æ±Î½¡¦¿åÌîÍý¼ÓÌò¤Ë¤ÏÌÚÎµËãÀ¸¡£¸¶ºî¤Ç¤â¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤¿ÌÚÎµ¤Ï¡¢¡Ö¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢ÈùºÙ¤Ê¿´¤Î¤«¤±¤é¤ò¡¢¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤ËÀ¿¼Â¤Ë½¦¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤Ï¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¯¤â¤ä¤µ¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¿¹¼·ºÚ±é¤¸¤ëÀ¡ÅÄ²ÖÉÄ¤Î»Ð¤Ç¡¢±óÌîµ®¼ù¤¬ÄÌ¤¦¹â¹»¤Î¶µ°÷¤òÌ³¤á¤ëÍÁ¿åÈþÄ»Ìò¤Ë¤ÏµÜºê¤¢¤ª¤¤¡£µÜºê¤Ï¡Ö±ü»³´ÆÆÄ¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¸¶ºî¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Á¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»Ñ¤Ë¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤ëÆü¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡¢½ÀÆð¤ËºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦´ÆÆÄ¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤ë¸½¾ì¤Ï¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Çµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ê³Ø´Û¤Î´ÛÄ¹¡¦¾®ÀîÎ¶°ìÌò¤ËµÈ²¬½¨Î´¡£¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î¡Ø±À¤Î¤à¤³¤¦¡¢ÌóÂ«¤Î¾ì½ê¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼Í¥¤âÌ³¤á¤¿µÈ²¬¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·³¤¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¸¶ÀÐ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤¢¤¨¤ÆÄ©¤à¤ó¤À¤È¤¤¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤È¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¶ºî¤Ø¤ÎÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤âÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂæËÜ¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÏÃ¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼Â¼Ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾¾Â¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê´ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¤µ¤ß¤·¤²¤Ê¡¢ÈàÆÃÍ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤Ë±óÌîµ®¼ù·¯¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢·àÃæ¤Ç¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè3ÃÆ¤â²ò¶Ø¡£¹â¹»À¸»þÂå¤Î±óÌîµ®¼ù¤ÈÀ¡ÅÄ²ÖÉÄ¤¬²á¤´¤·¤¿¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¼ï»ÒÅç¤Ç¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¿åÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¦¤Ä¤à¤¯¤Î¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÍÑ¤Î¥¦¥§¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤à²ÖÉÄ¤Î»Ñ¡£¤Þ¤¿¡¢Í¼Êë¤ì¤Î¹ï¡¢¹È¤¬¤«¤Ã¤¿Ã¸¤¤ÀÄ¿§¤Î¶õ¤Î²¼¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦µ®¼ù¤È²ÖÉÄ¡£¡Ö±óÌî¤¯¤ó¤Ï¡¢»ä¤Î¤º¤Ã¤È¸þ¤³¤¦¡¢¤â¤Ã¤È¤º¤Ã¤È±ó¤¯¤Î²¿¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¡½²ÖÉÄ¤ÎÀÚ¤Ê¤¤Îø¿´¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢ËÜÊÔ¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë2¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢10·î10Æü¸ø³«¡£
¡¡¿¹¼·ºÚ¡¢ÀÄÌÚÍ®¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢µÈ²¬½¨Î´¡¢»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¨µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¿¹¼·ºÚ¡¿À¡ÅÄ²ÖÉÄÌò
Ä¹¤«¤Ã¤¿È±¤òÀÚ¤Ã¤ÆÈ©¤ò¾Æ¤¡¢¼ï»ÒÅç¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î1¥ö·î´Ö¡£²ÖÉÄ¤ËºÆ¤ÓÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦¸Ø¤ê¤¢¤ëÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç²ÖÉÄ¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤òËèÆü¹Í¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼ï»ÒÅç¤Î¼«Á³¤¬»ä¤¿¤Á¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¯¡¢¸¶ºî¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¹¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£±ü»³´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈËè¥«¥Ã¥È·É°Õ¤ò»ý¤Á¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶»¤ËÃúÇ«¤Ë»£¤ê½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë³§ÍÍ¤Î¸µ¤ØÆÏ¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ÀÄÌÚÍ®¡¿±óÌîµ®¼ùÌò¡Ê¹â¹»À¸¡Ë
¤¢¤Î¡¢ÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡£
ÇùÁ³¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â´Ñ¤¿¡¢¿·³¤À¿¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢Ãæ¡¹¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ü»³´ÆÆÄ¤Î¿¿Ùõ¤ÊÁÛ¤¤¤¬ÅÁÇÅ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤´¶¤È¡¢ÁÔÂç¤Ç²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¼ï»ÒÅç¤Î·Ê¿§¡£¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Ç¤·¤¿¡£¼ï»ÒÅç¤Ç¡È±óÌî¤¯¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤È¾åÅÄ¤µ¤ó¤ÎÅìµþ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÚÎµËãÀ¸¡¿¿åÌîÍý¼ÓÌò
¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤ê°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ò¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Èº£¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Ë´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢ÈùºÙ¤Ê¿´¤Î¤«¤±¤é¤ò¡¢¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤ËÀ¿¼Â¤Ë½¦¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤Ï¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¯¤â¤ä¤µ¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Ç²è¤ò±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¿ÍÁ¿åÈþÄ»Ìò
±ü»³´ÆÆÄ¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¸¶ºî¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Á¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»Ñ¤Ë¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤ëÆü¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡¢½ÀÆð¤ËºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦´ÆÆÄ¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤ë¸½¾ì¤Ï¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Çµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ï»ÒÅç¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Î»þ¤¢¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«ÀÚ¤ê¼è¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤âÂô»³µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£µÈ²¬½¨Î´¡¿¾®ÀîÎ¶°ìÌò
ºÇ½é¤Ë¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·³¤¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¸¶ÀÐ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤¢¤¨¤ÆÄ©¤à¤ó¤À¤È¤¤¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤È¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂæËÜ¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÏÃ¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼Â¼Ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê´ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¤µ¤ß¤·¤²¤Ê¡¢ÈàÆÃÍ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤Ë±óÌîµ®¼ù·¯¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
±ü»³´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ß¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¤â¤½¤ÎÃúÇ«¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ü»³´ÆÆÄ¤Î¼ê¤¬¤±¤ë¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·àÃæ²Î¡§»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·
2007Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÉÃÂ® 5 ¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÖOne more time, One more chance¡×¤òµ¯ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î²Î¤Ë¿·¤¿¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼Â¼Ì²½¤ËºÝ¤·¤Æ¤â¤Þ¤¿·àÃæ²Î¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÍ¤È¤·¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¹¬¤»¤Ê²Î¤Ç¤¹¤Í¡£
±ü»³´ÆÆÄ¤Î¼ê¤¬¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·
¡ÚÆ°²è¡ÛÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î±ÇÁüÈþ¤È½Å¤Ê¤ë¼Â¼Ì¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡ÙÍ½¹ð¡õÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦¿·³¤À¿¤Î·à¾ìÍÑ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·³¤À¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¼Ì±ÇÁü²½ºîÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜºî¤Ï¿·³¤À¿¤Î½é¼Â¼Ì²½¸ø³«ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¼ç±é¤Ï¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢´ÆÆÄ¤Ï±ü»³Í³Ç·¡£
¡¡¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦¤òºÌ¤Ã¤¿¡¢»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖOne more time, One more chance¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢ÌÀÎ¤¤È²á¤´¤·¤¿¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëµ±¤«¤·¤¤¾®³ØÀ¸»þÂå¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¼ï»ÒÅç¤Ç¤É¤³¤«¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º²á¤´¤·¤¿¹â¹»À¸»þÂå¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤È¾ÇÁç´¶¤òÊú¤¨¤¿¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤¬¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÀã¡¢ºù¡¢¶õ¡¢³¤¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤ä¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë°·¤¦¤Ù¤¯¡¢2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æµ¨Àá¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¥í¥±»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£¹â¹»À¸»þÂå¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÈÆ±¤¸¤¯¼ï»ÒÅç¤Î¼«Á³Ë¤«¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·àÃæ²Î¤Ï¡¢»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¡ÖOne more time, One more chance ¡Á·à¾ìÍÑ¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡ÙRemaster¡Á¡×¤Ë·èÄê¡£¸¶ºî¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ÷·Ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò´¶Æ°¤ËÊñ¤ó¤À³Ú¶Ê¡£ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó¡¢³§ÍÍ¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦À¡ÅÄ²ÖÉÄÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Å·ÌîÍÛºÚÌò¤ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢À¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿¹¼·ºÚ¡£ËÜºî¤Ë¸þ¤±¤Æ»£±Æ¤Î2¥õ·î°Ê¾åÁ°¤«¤é¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ÎÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¤¡¢¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿È±¤òÀÚ¤Ã¤ÆÈ©¤ò¾Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿¹¤Ï¡¢¡Ö²ÖÉÄ¤ËºÆ¤ÓÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦¸Ø¤ê¤¢¤ëÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç²ÖÉÄ¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤òËèÆü¹Í¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼ï»ÒÅç¤Î¼«Á³¤¬»ä¤¿¤Á¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¯¡¢¸¶ºî¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¹¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸¶ºî¤Ø¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤Î¹â¹»À¸»þÂå¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÄÌÚÍ®¡£Ìò¤Å¤¯¤ê¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢»£±Æ¤Ë¤à¤±µÝÆ»»ØÆ³¤ò¼õ¤±»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤ÀÀÄÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¡¢ÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡£ÇùÁ³¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â´Ñ¤¿¡¢¿·³¤À¿¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢Ãæ¡¹¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ð±é¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö±ü»³´ÆÆÄ¤Î¿¿Ùõ¤ÊÁÛ¤¤¤¬ÅÁÇÅ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤´¶¤È¡¢ÁÔÂç¤Ç²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¼ï»ÒÅç¤Î·Ê¿§¡£¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±óÌîµ®¼ù¤ÈÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯Æ±Î½¡¦¿åÌîÍý¼ÓÌò¤Ë¤ÏÌÚÎµËãÀ¸¡£¸¶ºî¤Ç¤â¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤¿ÌÚÎµ¤Ï¡¢¡Ö¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢ÈùºÙ¤Ê¿´¤Î¤«¤±¤é¤ò¡¢¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤ËÀ¿¼Â¤Ë½¦¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤Ï¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¯¤â¤ä¤µ¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¿¹¼·ºÚ±é¤¸¤ëÀ¡ÅÄ²ÖÉÄ¤Î»Ð¤Ç¡¢±óÌîµ®¼ù¤¬ÄÌ¤¦¹â¹»¤Î¶µ°÷¤òÌ³¤á¤ëÍÁ¿åÈþÄ»Ìò¤Ë¤ÏµÜºê¤¢¤ª¤¤¡£µÜºê¤Ï¡Ö±ü»³´ÆÆÄ¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¸¶ºî¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Á¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»Ñ¤Ë¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤ëÆü¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡¢½ÀÆð¤ËºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦´ÆÆÄ¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤ë¸½¾ì¤Ï¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Çµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ê³Ø´Û¤Î´ÛÄ¹¡¦¾®ÀîÎ¶°ìÌò¤ËµÈ²¬½¨Î´¡£¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î¡Ø±À¤Î¤à¤³¤¦¡¢ÌóÂ«¤Î¾ì½ê¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼Í¥¤âÌ³¤á¤¿µÈ²¬¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·³¤¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¸¶ÀÐ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤¢¤¨¤ÆÄ©¤à¤ó¤À¤È¤¤¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤È¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¶ºî¤Ø¤ÎÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤âÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂæËÜ¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÏÃ¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼Â¼Ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾¾Â¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê´ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¤µ¤ß¤·¤²¤Ê¡¢ÈàÆÃÍ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤Ë±óÌîµ®¼ù·¯¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢·àÃæ¤Ç¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè3ÃÆ¤â²ò¶Ø¡£¹â¹»À¸»þÂå¤Î±óÌîµ®¼ù¤ÈÀ¡ÅÄ²ÖÉÄ¤¬²á¤´¤·¤¿¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¼ï»ÒÅç¤Ç¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¿åÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¦¤Ä¤à¤¯¤Î¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÍÑ¤Î¥¦¥§¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤à²ÖÉÄ¤Î»Ñ¡£¤Þ¤¿¡¢Í¼Êë¤ì¤Î¹ï¡¢¹È¤¬¤«¤Ã¤¿Ã¸¤¤ÀÄ¿§¤Î¶õ¤Î²¼¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦µ®¼ù¤È²ÖÉÄ¡£¡Ö±óÌî¤¯¤ó¤Ï¡¢»ä¤Î¤º¤Ã¤È¸þ¤³¤¦¡¢¤â¤Ã¤È¤º¤Ã¤È±ó¤¯¤Î²¿¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¡½²ÖÉÄ¤ÎÀÚ¤Ê¤¤Îø¿´¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢ËÜÊÔ¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë2¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢10·î10Æü¸ø³«¡£
¡¡¿¹¼·ºÚ¡¢ÀÄÌÚÍ®¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢µÈ²¬½¨Î´¡¢»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¨µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¿¹¼·ºÚ¡¿À¡ÅÄ²ÖÉÄÌò
Ä¹¤«¤Ã¤¿È±¤òÀÚ¤Ã¤ÆÈ©¤ò¾Æ¤¡¢¼ï»ÒÅç¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î1¥ö·î´Ö¡£²ÖÉÄ¤ËºÆ¤ÓÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦¸Ø¤ê¤¢¤ëÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç²ÖÉÄ¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤òËèÆü¹Í¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼ï»ÒÅç¤Î¼«Á³¤¬»ä¤¿¤Á¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¯¡¢¸¶ºî¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¹¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£±ü»³´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈËè¥«¥Ã¥È·É°Õ¤ò»ý¤Á¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶»¤ËÃúÇ«¤Ë»£¤ê½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë³§ÍÍ¤Î¸µ¤ØÆÏ¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ÀÄÌÚÍ®¡¿±óÌîµ®¼ùÌò¡Ê¹â¹»À¸¡Ë
¤¢¤Î¡¢ÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡£
ÇùÁ³¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â´Ñ¤¿¡¢¿·³¤À¿¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢Ãæ¡¹¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ü»³´ÆÆÄ¤Î¿¿Ùõ¤ÊÁÛ¤¤¤¬ÅÁÇÅ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤´¶¤È¡¢ÁÔÂç¤Ç²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¼ï»ÒÅç¤Î·Ê¿§¡£¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Ç¤·¤¿¡£¼ï»ÒÅç¤Ç¡È±óÌî¤¯¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤È¾åÅÄ¤µ¤ó¤ÎÅìµþ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÚÎµËãÀ¸¡¿¿åÌîÍý¼ÓÌò
¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤ê°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ò¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Èº£¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Ë´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢ÈùºÙ¤Ê¿´¤Î¤«¤±¤é¤ò¡¢¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤ËÀ¿¼Â¤Ë½¦¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤Ï¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¯¤â¤ä¤µ¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Ç²è¤ò±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¿ÍÁ¿åÈþÄ»Ìò
±ü»³´ÆÆÄ¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¸¶ºî¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Á¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»Ñ¤Ë¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤ëÆü¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡¢½ÀÆð¤ËºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦´ÆÆÄ¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤ë¸½¾ì¤Ï¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Çµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ï»ÒÅç¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Î»þ¤¢¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«ÀÚ¤ê¼è¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤âÂô»³µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£µÈ²¬½¨Î´¡¿¾®ÀîÎ¶°ìÌò
ºÇ½é¤Ë¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·³¤¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¸¶ÀÐ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤¢¤¨¤ÆÄ©¤à¤ó¤À¤È¤¤¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤È¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂæËÜ¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÏÃ¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼Â¼Ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê´ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¤µ¤ß¤·¤²¤Ê¡¢ÈàÆÃÍ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤Ë±óÌîµ®¼ù·¯¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
±ü»³´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ß¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¤â¤½¤ÎÃúÇ«¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ü»³´ÆÆÄ¤Î¼ê¤¬¤±¤ë¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·àÃæ²Î¡§»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·
2007Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÉÃÂ® 5 ¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÖOne more time, One more chance¡×¤òµ¯ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î²Î¤Ë¿·¤¿¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼Â¼Ì²½¤ËºÝ¤·¤Æ¤â¤Þ¤¿·àÃæ²Î¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÍ¤È¤·¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¹¬¤»¤Ê²Î¤Ç¤¹¤Í¡£
±ü»³´ÆÆÄ¤Î¼ê¤¬¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·