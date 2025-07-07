ÃË»ÒÁö¤êÉýÄ·¤Ó¡¦¶¶²¬Í¥µ±¡¡¸Å½ýºÆÈ¯¤Ç£´°Ì¡Ö¡ÊÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Ø¡Ë¸å¤¬¤Ê¤¤¡£¹ñÎ©¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÖÎ¦¾å¡¦ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£¶Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»ÒÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤Ï»³±º·ÌÅÍ¡Ê¾¡±º¥´¥ë¥Õ¡Ë¤¬£¸¥á¡¼¥È¥ë£±£´¤ÇÀ©¤·¡¢¶¶²¬Í¥µ±¡Ê£²£¶¡Ë¡áÉÙ»ÎÄÌ¡á¤Ï£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÜ¤ê¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¡£¹ç¤ï¤»¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼å¤µ¤À¤È»×¤¦¡×¡£ÃË»ÒÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ£¶°Ì¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¶¶²¬¤¬¡¢£·ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¼«¸ÊºÇ¹â¤Î£·¥á¡¼¥È¥ë£¹£¶¤òÄ·¤ó¤À£²ËÜÌÜ¤Ç¡¢¸Å½ý¤Îº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤òÉé½ý¡££³¡Á£µËÜÌÜ¤È¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬Â³¤¡¢ºÇ½ª£¶ËÜÌÜ¤â£·¥á¡¼¥È¥ë£¸£·¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤¤ì¤º£´°Ì¡£²ù¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡É½¾´Âæ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢£´Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Ï¡¢£¸·î£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤ÎÆÍÇË¤È¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å¾º¤ÇÁª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¸å¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡£»²¹ÍÉ¸½àµÏ¿¡Ê£¸¥á¡¼¥È¥ë£²£·¡ËÀÚ¤ê¤·¤«»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ñÎ©¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£