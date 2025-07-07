¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¡5Àï3È¯33¹æ¡ª¥È¥Ã¥×¤Ë2ËÜº¹¤ËÀÜ¶á¡¡Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿ÂÇÅÀ¤ÎÀ¿Ìé¤Ë¤â1ÂÇÅÀº¹¡¡Ï¢ÇÔ6¤Ç»ß¤á¤¿
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹6¡½4¥á¥Ã¥Ä¡Ê2025Ç¯7·î6Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó¤Ë33¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¤Ë2ËÜº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï6¡½4¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤À¤Ã¤¿Ï¢ÇÔ¤ò6¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï5²ó1»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çº¸ÏÓ¥ï¥Ç¥ë¤Î½éµå¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ102.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó165.1¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ26ÅÙ¤ÎÄã¤¤ÃÆÆ»¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢º¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ë388¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó118.3¥á¡¼¥È¥ë¡ËÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¡£¤³¤ì¤Ç5Àï3È¯¤Èºòµ¨58ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂçË¤¤¬ÆÈÁöÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥ê¡¼¤òºÆ¤Ó¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢7²ó¤Ë¤Ïµ¾Èô¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤³¤Î»î¹ç3ÂÇÅÀÌÜ¡£º£µ¨74ÂÇÅÀ¤Ï¥í¡¼¥ê¡¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ó¡¢Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿ÂÇÅÀ¤Î¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ë¤â1ÂÇÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£