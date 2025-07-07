¹©³Ø±¡ÂçÉÕ¡¦´ä·î¡¡ÅêÂÇ¤Ë³èÌö¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¡×¡¡¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡ÖÀäÂÐ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡À¾ÅìµþÂç²ñ2²óÀï¡¡¹©³Ø±¡ÂçÉÕ16¡½0ÀÄÇßÁí¹ç¡Ê2025Ç¯7·î6Æü¡¡¾åÍ®ÌÚ ¡Ë
¡¡¹©³Ø±¡ÂçÉÕ¤Î1¥á¡¼¥È¥ë86¤ÎËÜ³ÊÇÉº¸ÏÓ¡¦´ä·î¹¬Âç¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬3²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï2²ó¤Ëº¸Íã2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤È¹×¸¥¤·¡¢16¡½0¤ÇÀÄÇßÁí¹ç¤Ë¥³¡¼¥ë¥É¾¡Íø¡£¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¡£¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¾®2¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÀäÂÐ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¿¤Ó¤ë¤«¡×¤È¿ÊÏ©¤â½Ï¹Í¤¹¤ë¡£