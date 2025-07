6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演する実写映画『秒速5センチメートル』(10月10日公開)において、山崎まさよしが歌う劇中歌 「One more time, One more chance 〜劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster〜」を使用した予告が公開された。さらに、新キャスト&ティザービジュアル第3弾も解禁。森七菜、宮崎あおい(※崎=たつさき)、吉岡秀隆らが出演する。

今作は『君の名は。』(2016年)、『天気の子』(19年)、『すずめの戸締まり』(22年)など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠氏によって07年に公開された劇場アニメーションをもとに、主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を描く。「ポカリスエット」のコマーシャル映像や、米津玄師「感電」「KICK BACK」、星野源「創造」のミュージックビデオを監督し、映像監督・写真家として若くして国内外から高い評価を得ている奥山由之氏が監督を務める。予告では踏切越しに浮かべた無邪気な笑顔と、電話ボックスで謝りながら流す涙。雪と桜の花びらが舞う夜更け、瞳を閉じた遠野貴樹の心に浮かぶのは、幼き日の、篠原明里との忘れられない記憶。あの日の約束を、いまも僕は想い出す―。原作の世界を彩った、山崎まさよしの名曲「One more time, One more chance」に乗せて、明里と過ごした笑顔あふれる輝かしい小学生時代、自然豊かな種子島でどこか心ここにあらず過ごした高校生時代、漠然とした不安と焦燥感を抱えた社会人時代が、四季折々の美しい映像を織り交ぜながら映し出される。今作は、原作でも印象的な雪、桜、空、海などの自然や、その世界観を大切に扱うべく、2024年から2025年にかけて季節をまたいだロケ撮影を敢行。高校生時代は、原作と同じく種子島の自然豊かなロケーションでの撮影となった。原作でも、その切なくも美しいメロディーが情感あふれる風景とマッチし、多くの人の心を感動に包んだ楽曲は今作のためにアップミックスされている。新キャストとして主人公・遠野貴樹に想いを寄せる、高校の同級生・澄田花苗役に森が起用。今作に向けて撮影の2ヶ月以上前からサーフィンの練習を繰り返し行い、ヘアカット&肌を焼くという役作りも。貴樹の高校生時代を演じるのは、青木柚。役づくりの一環で、撮影にむけ弓道指導を受け撮影に臨んだ。さらに、遠野貴樹と同じ会社で働く同僚・水野理紗役には木竜麻生。森演じる澄田花苗の姉で、遠野貴樹が通う高校の教員を務める輿水美鳥役には宮崎。科学館の館長・小川龍一役に吉岡が起用されている。また、ティザービジュアル第3弾も解禁。高校生時代の貴樹と花苗が過ごした自然に恵まれた種子島で、キラキラと輝く水面に向かってうつむくのは、サーフィン用のウェットスーツに身を包む花苗の姿。また、夕暮れの刻、紅がかった淡い青色の空の下で見つめ合う貴樹と花苗。「遠野くんは、私のずっと向こう、もっとずっと遠くの何かを見ている。」花苗の切ない恋心を切り取った、本編カットを使用した2種のビジュアルに仕上がっている。■キャストコメント▼森七菜長かった髪を切って肌を焼き、種子島に降り立ってからの1ヶ月間。花苗に再び命を吹き込むという誇りある責任を感じながら、この作品の中で花苗としてどう生きていくかを毎日考え続けました。種子島の自然が私たちを歓迎してくれる姿はあまりにも美しく、原作への感謝すら感じられるほどでした。奥山監督をはじめとするスタッフのみなさんと毎カット敬意を持ち緊張感がありながらも、表現することの楽しさを胸に丁寧に撮り重ねていったものがどんな風に皆さま様の元へ届くのか楽しみです。▼青木柚あの、秒速5センチメートル。漠然とした気持ちを重ねながら何度も観た、新海誠さんの物語。出演が決まってからも光栄な気持ちでいっぱいで、なかなか中々実感が湧かなかったのを覚えています。奥山監督の真摯な想いが伝播したチームの空気感と、壮大で果てしない種子島の景色。どこを切り取っても特別で、忘れられない夏でした。種子島で“遠野くん”と呼ばれる全ての瞬間が、松村さんと上田(悠斗)さんの東京での日々に結びつくことを願いながら撮影しました。自分もスクリーンで観るのが楽しみです。▼木竜麻生『秒速5センチメートル』というたくさんの人の心に残り愛されている作品を、奥山監督をはじめとする素晴らしいチームの皆さんが向き合っていく、そこに自分が参加できたこと、こんなことがあるのかと今でも不思議に感じつつ、とてもうれ嬉しく思っています。ご一緒したいと願っていたキャスト・スタッフの皆さんと、微細な心のかけらを、こぼれ落ちてしまわないように丁寧に誠実に拾い上げていく時間は、せつなくもやさしい時間でした。この映画を映画館で観られることを今から楽しみにしています。▼宮崎あおい奥山監督と初めてお会いした時に、原作へのリスペクトを持ち、まっすぐお話をしてくださる姿に、現場に入る日がとても楽しみになりました。日々楽しそうに、柔軟に作品と向き合う監督を中心に回る現場はとても穏やかで居心地が良かったです。種子島の豊かな自然に助けられながら、あの時あの場所でしか切り取れない瞬間もたくさん沢山詰まった作品になっていると思います。原作ファンの皆さま様にもぜひ楽しみにしていただけたらうれ嬉しいです。▼吉岡秀隆最初に実写化すると聞いた時は、僕も含めてたくさんの方が大事にしている、新海ワールドの原石ともいえるような作品にあえて挑むんだという戸惑いと驚きがありました。でも、読ませていただいた台本がすてき素敵な話で、こんな風に実写にしようとしているんだと納得しました。松村さんは、とてもきれいな眼をしていながら、どこかさみしげな、彼特有の独特な孤独感があって、初めて会った時から、まさにそこに遠野貴樹君がいるという印象でした。奥山監督とは、初めてご一緒しましたが、とても丁寧で、たくさん悩みながら作品と向き合っていらっしゃって、現場にもその丁寧さが表れているなと感じています。奥山監督の手がける『秒速5センチメートル』に、自分が少しでも役に立てていたらいいなと思っています。■山崎まさよしコメント2007年に公開された劇場アニメーション『秒速 5センチメートル』で、この「One more time, One more chance」を起用いただいた際に、新海誠監督がこの歌に新たに命を吹き込んでくださった気がしています。今回の実写化に際してもまた劇中歌として使用いただけるということで僕としても光栄に思います。こうして皆さまにかわいがっていただいて幸せな歌ですね。奥山監督の手がける新たな『秒速 5センチメートル』も楽しみにしています。