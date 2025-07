「ミスマガジン 2024」グランプリ・葉月くれあの1st写真集(講談社)が8月27日に発売。その先行カット第 2 弾公開、そしてお渡し会の詳細が発表された。 今回公開されたのは、自身が初めて挑戦したランジェリーショット。 撮影地オーストラリアのヴィラの部屋でくつろぐ姿を捉えている。 初々しさもある、あざと可愛い一枚になっている。 写真集では、ほかにも多数ランジェリー姿を披露しているという。 ワンピ

ログインして続きを読む

The post 葉月くれあ、初挑戦のランジェリーショット解禁 1st写真集より先行カット第2弾が公開 first appeared on GirlsNews.