¤Ê¤Ç¤·¤³¡È10ÈÖ¡É±ö±ÛÍ®Êâ¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï6Æü¡¢E¡½1Áª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±´Ú¹ñÆþ¤ê¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤¦21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎMF±ö±ÛÍ®Êâ¡Ê27¡Ë¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¼èºàÂÐ±þ¡£¹ñÆâÁÈÃæ¿´¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë»°É©½Å¹©±ºÏÂ¤«¤éÆü¥Æ¥ìÅìµþV¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¡£ºòÇ¯10·î°ÊÍè¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤¬ºÆ½ÐÈ¯¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¡Ö¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£