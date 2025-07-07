¡ÚÎ¦¾å¡ÛÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¡¦°æÇ·¾å¡¡3°Ì¤ÇÂåÉ½Æþ¤ê¡ª¡Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÎ¦¾å¡¦ÆüËÜÁª¼ê¸¢·óÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂåÉ½Áª¹Í²ñºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯7·î6Æü¡¡Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ï¡¢»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë°æÇ·¾å¤¬3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Áª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤ÆÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤ÎÁ°È¾¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½éÍ¥¾¡¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¡Ö°Â¿´¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ë¡Âç¤òÂ´¶È¤·¡¢º£Ç¯¤«¤éÌ¾Ìç¤ÎÉÙ»ÎÄÌ¤Ë½êÂ°¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜµÏ¿¡Ê47ÉÃ89¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£