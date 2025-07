18時40分。高らかに太陽が丘に響き渡り始めるのはSE「そして伝説へ…」。太陽が丘から湧き上がる歓声、誇らしく掲げられるタオルの数々。みんなの想いは、今、これからステージに現れる3人に注がれている。10-FEETである。 ◆ライブ写真 まずはKOUICHI(Dr. Cho)、続いてNAOKI(B, Vo)がゆっくりと登場。最後に軽やかなフットワークで現れたTAKUMA(Vo, G)は「イエー、いくぞ!」と、メンバーにも自分自身にも、目の前のみんなにも喝を入れた。 SEがエンディングを迎えたとき、高らかにスティックを上げたKOUICHI。直後、TAKUMAのリフで始まったのは「その向こうへ」だ。 後日、インタビューがBARKSでアップロードされる予定だが、10-FEETはここ数年で機材周りをビルドアップさせている。それぞれが音への追求心を具現化させていったことで、今、10-FEETが生む音はクリアで濁りも少なく、分離もいい。3人それぞれの音やフレーズが、この太陽が丘でもビシビシ明確に伝わってくる。気合いも気持ちも入った音と、歌詞ごとの喜怒哀楽。それらを思う存分に響かせ続ける10-FEETがステージにいる。また<京都大作戦>では、いつだって出演してくれるバンドマンのみんな、<京都大作戦>を愛するオーディエンスのみんなの想いを全て受け止め、3人はステージに立つ。だから気持ちはさらに入りまくる。 そんな音や曲を浴びて、いてもたってもいられなくなったのだろう。「1sec.」では、この曲が挿入歌として使われた映画『クローズZERO II』の出演俳優・やべきょうすけが飛び入りして、オーディエンスを煽りに煽った。回転しながら足を上げ、軽やかに、しかし激しくステージを動き回るのはNAOKIだ。「ハローフィクサー」へと続いたとき、ハンドクラップして10-FEETとひとつになるオーディエンスや、クラウドサーフで飛び交いながら解放的になっていくオーディエンスの姿も広がる。もちろんコーラスとなれば、大声で歌う。その歌声を浴びて、「声、でかっ!」と笑顔で喜ぶTAKUMAだ。興奮と高揚と幸せが、今、太陽が丘の主になっている。 また曲が「アンテナラスト」になったとき、その歌詞で描かれた人生の切なさや寂しさ、そして人間の優しさと強さは、太陽が丘に集まった一人ひとりに沁み込んでいったことだろう。それぞれのここまでの人生を噛みしめるように、10-FEETと共に口づさむ。曲が終わったとき、歓声ではなく、素敵な名曲を作ってくれた10-FEETの3人に拍手が沸き起こった。 ところがその直後のこと。ステージを照らすあちこちの照明が真っ赤に点滅。NAOKIがでかいを張り上げ、客席を何度も煽りまくる。こうして突入した「第ゼロ感」では、まるでバスケの激しい試合のごとく、ぶつかり合い、飛び跳ねながらライブを全身で楽しむオーディエンスだ。 同曲の中盤では、大阪籠球会が赤いユニフォーム姿で6人登場。華麗なボールさばきを見せ、10-FEETの曲を派手に彩っていく。さらに『スラムダンク』の安西先生(大阪籠球会メンバー)のコスプレまで現れ、10-FEETのライブでみんなが楽しむ姿を目にして、両上を高く、万歳ポーズまで。トドメは、「バスケがしたいです」と言ったTAKUMAに対して、安西先生は「あきらめましょう」と、『スラムダンク』のワンシーンのパロディでみんなを喜ばせた。 しかし、この後からライブの様相は変化…というか、さらに10-FEETらしいものに変わっていった。TAKUMAがコードを軽く鳴らしながら話し始めた。この2日間、いいライブをいっぱい観せてもらったことに触れ、バンドにはいろいろなこともあれば、仲間のバンドに教えられることも多い、という。 「今日、改めてバンドってなんでやってるんやと思ったけど、いろんな真髄があって。学校でもそうだし、仕事先でもそうだし、家族でもそうだし、バンドのメンバーでもそうなんだけど。20年以上バンドをやってきて、何回結束しても、また仲悪くなったりもするし。でも、続けている。いつもいつも周りの友達に支えられて。バンドを通して、人となにかを一緒にやっていくにあたって、いろいろある問題。それをどうやったら解決できるかが、その解決こそが、真髄だとずっと思ってた…」 さらに言葉を続けながら、気持ちが入り続け、声のトーンは力強くなっていく。そしてTAKUMAはこう語った。 「仕事も、学校も、バンドも、家族も夫婦も親子も。解決が真髄だと思ってたけど、もっと凄いのは、もっとカッコいいのは、もっと真髄は、解決せえへんまま、どれだけ進ませることができるのかだ! 行くぞ、行くぞ、行くぞ!!」 TAKUMAの言葉に拍手が起こった。いつだって無我夢中で、本心も、弱さも、迷うこともさらけ出す。泥臭いと思われるかもしれないが、一生懸命に生きることと格闘するTAKUMAがステージにいた。そして響き始めた「RIVER」は、やっぱり誰の心にも沁み込んでくる。 中盤に差し掛かったときには、序盤のMC中にステージ袖でうるさくてTAKUMAに注意されたJESSEをステージに呼び込んだ。マイクを手に飛び出たJESSEは、即興リリックで歌いながら、みんなの気持ちをさらに強く結びつけていく。さらにJESSEは「俺が一番嫌いだったヤツ、呼んでもいいですか」とKjを呼び込んだ。 「愛してるぜ、JESSE! 愛してるぜ、10-FEET! 年に一回、歌いたいです。ここにいる全員と!」 Kjが呼びかけるより早く、オーディエンスはスマホを光らせて掲げ、太陽が丘に光の川を作り出した。今日は七夕前夜。まだ星が見えるまでに時間はあるが、それを待つより前に、本物の天の川よりも感動的な川がここにある。そして共に歌う「RIVER」は、優しくも力強い曲になっていった。 「また明日から、いろいろ解決せえへんまま、俺らは行くんや!」 イントロでそう叫びながら始まったのは本編ラストの「ヒトリセカイ」だ。悩んでいても、迷っていても、不安なことがあっても、前に進むしかない。そんなタフさを持って、生き抜くことにこだわれ…そうした強いメッセージも伝わってきた。 そしてアンコール。出演してくれたバンドと来てくれたみんなに感謝しながら、「CHERRY BLOSSOM」を全員で楽しむ10-FEET。タオルが何度も何度も飛び交う太陽が丘で、みんなで歌い、喜びを分かち合う。 「10-FEETでした! また会いましょう!!」 そう叫んで、曲もライブも終わりと見せかけた次の瞬間、10-FEETは「goes on」を炸裂させた。みんなへの応援歌のごとく、パワーも情熱も想いも込めてプレイする10-FEETの3人。さらに続く「back to the sunset」では、「また来年な」「どんだけ時間掛かってもええから幸せになれよ」と力の限り叫ぶTAKUMAがいた。 10-FEETのライブを体感すると元気も出れば、明日から前へ進める力だって出る。<京都大作戦2025>の全てが終幕したとき、感謝の大きな拍手が太陽が丘に響き続けた。 文◎長谷川幸信写真◎HayachiN/Yukihide”JON…”Takimoto/青木カズロー ▼セットリスト1.​ その向こうへ2.​ Fin3.​ 1sec.4.​ ハローフィクサー5.​ アンテナラスト6.​ 第ゼロ感 with 大阪籠球会7.​ RIVER feat. JESSE, Kjencoreen1.​ CHERRY BLOSSOMen2.​ goes onen3. […]

