ALIがTVアニメ『うろんミラージュ<ウィッチウォッチ>』のエンディングテーマ「FLASHBACK SYNDROME」を7月7日に配信リリースした。 『ウィッチウォッチ』はMBS/TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時より放送中のTVアニメ。今回、その『ウィッチウォッチ』の作中内に登場するアニメ『うろんミラージュ』を、アニメとして描いた第14話「うろんミラージュ 第119話「ファジー討伐-4」のエンディングテーマとしてALI「FLASHBACK SYNDROME」が放送されている。 楽曲制作にあたり、LEO (ALI)からのコメントも到着した。 ◆ ◆ ◆ ■LEO (ALI) コメント週刊少年ジャガーのまさかあの大ヒット作品のうろんミラージュのエンディングに携われて本当に感謝です!第一話から心を掴まれ、毎週ジャガーで読むのが本当に楽しみでした。 人生で1番苦労した制作でした。。。。 自分とは違う人生(架空の世界)を描き、生きて帰ってくるというテーマで、架空の新人バンドとして曲を作ってみたりしました。是非音楽の旅、ロックンロールの旅をお楽しみください。しかし、俺は果たして元の地上に帰ってきたのでしょうか??!空いた脳みそがまだ塞がってないような、、、なんだか世界や人々がより物騒に、悲しみに慣れてきてるような、、、そんな気がしながらも今このコメントを書きながら想うのは、聴いてくれたあなたが街の片隅で少しでも笑ってくれたり、デタラメな世界をマッハで駆け抜けていくような生きるエネルギーが湧いてきてくれたら嬉しく思います。この文章が載る少年ジャガーの発売が今から楽しみです!! ◆ ◆ ◆ 完成したロックンロール・ナンバーはコメントの通り、疾走感溢れるサウンドと鋭いリリック、そして大胆なテンポチェンジが印象的で斬新な一曲となっている。 また、ウィッチウォッチ【TVアニメ公式】YouTubeチャンネルではノンクレジットエンディング映像も公開された。 ALIは6月に<“CASANOVA POSSE” ASIA TOUR 2025>を終えたばかり。今後7月26日にはアメリカ・サンディエゴにて行われる<Crunchyroll Anime FanFest>への出演が決定。ALIとしては初のアメリカでのライブ公演となる。さらに、8月には<ALI Billboard Live Tour 2025>の開催も決定。8月11日(月・祝)に横浜公演、8月22日(金)に大阪公演を実施する。 デジタルシングル「FLASHBACK SYNDROME」 2025年7月7日 配信スタートhttps://lnk.to/FLASHBACK_SYNDROME <ALI Billboard Live Tour 2025> ▼ビルボードライブ横浜(1日2回公演)2025年8月11日(月・祝)・1st:開場15:00 / 開演16:00・2nd:開場18:00 / 開演19:00ticket:DXシートカウンター\8,500-S指定席\8,500-R指定席\7,400-カジュアルセンターシート\8,000-(1ドリンク付)カジュアルサイドシート\6,900-(1ドリンク付) ▼ビルボードライブ大阪(1日2回公演)2025年8月22日(金)・1st:開場17:00 / 開演18:00・2nd:開場20:00 / 開演21:00ticket:BOXシート \18,100-(ペア販売)S指定席 \8,500-R指定席 \7,400-カジュアル \6,900-(1ドリンク付) ▼ticket(飲食代別)https://eplus.jp/ali-bbl/https://www.billboard-live.com/yokohama/show?event_id=ev-207712025/7/1(火)正午12:00=Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)2025/7/6(日)正午12:00=ゲストメンバー・一般発売(ビルボードライブ/e+) ▼公演に関するお問い合わせビルボードライブ横浜:0570-05-6565〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5 丁目57 番地2 KITANAKA […]

The post ALI、『うろんミラージュ<ウィッチウォッチ>』EDテーマ「FLASHBACK SYNDROME」配信スタート first appeared on BARKS.