SPYAIRの新曲「Chase the Shine」がボートレース2025の新CMソングに決定し、7月7日(月)から配信スタートした。あわせて新ビジュアルも公開されている。 今作は“何かを始めるのに遅すぎることはない”という前向きなメッセージと、疾走感あふれるサウンドが融合した作品。性別も年齢も関係なく”だれもが躍動し、頂点を⽬指すことができる” 、そんなボートレースの世界観ともシンクロする楽曲に仕上がっている。 また、ボートレース公式YouTubeチャンネルでは、同楽曲を使用したボートレース2025 CMシリーズ『ボートレース だれもが躍動するスポーツ』の最新作、第7話「ノリコのライバル」篇が公開中だ。 SPYAIRはこの夏、国内外の多数イベントへ出演予定。9月27日(土)・28日(日)には山梨県・河口湖ステラシアターにて、恒例の単独野外ライブ<JUST LIKE THIS 2025>を開催する。 デジタルシングル「Chase the Shine」 2025年7月7日(月)配信スタートhttps://SPYAIR.lnk.to/cK27rv <JUST LIKE THIS 2025> 日時:2025年9月27日(土)2025年9月28日(日)開場16:00/開演17:00(19:30終演予定)会場:山梨県・河口湖ステラシアター料金:指定席9,000円(税込)※3歳以上チケット必要お問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/※雨天決行・荒天中止/公演途中で中止の場合、払戻は致しませんのでご了承下さい。 ▼『JUST LIKE THIS 2025』SPECIAL SITEhttps://www.spyair.net/justlikethis2025/ 関連リンク ◆SPYAIR オフィシャルサイト◆SPYAIR オフィシャルX◆SPYAIR オフィシャルInstagram◆SPYAIR オフィシャルYouTubeチャンネル

The post SPYAIR、新曲「Chase the Shine」がボートレース2025新CMソングに first appeared on BARKS.