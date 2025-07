TOBE所属の7人組グループ・CLASS SEVENが、令和7年7月7日(月)にデビューシングル「miss you」の配信をスタート。あわせて同曲のミュージックビデオを公開した。 「miss you」は7月2日(水)放送のフジテレビ系列『2025FNS歌謡祭夏』にてテレビ初パフォーマンスされた作品で、“まだ完成していない恋”をテーマにした、切なさと温かさが入り混じるラブソングとなっている。 配信デビュー当日となる本日7月7日(月)、CLASS SEVENは日本テレビ系列『ZIP!』に生出演するほかTBS系列『THE TIME,』、テレビ朝日系列『グッド!モーニング』にもインタビュー出演。その後、事前にThreadsで募集した質問にメンバーが音声で返答する「77問77答」を開催。17時からはCLASS SEVEN公式Instagramにて、初のインスタライブを実施し、19時よりLINE MUSICにて『デジタルデビュー記念生配信@LINE MUSIC』を実施する。 さらに本日7日よりCLASS SEVEN×DAM 配信デビュー記念カラオケコラボ企画もスタート。CLASS SEVENがビッグエコー7店舗をジャックし、カラオケスタンプラリーも実施される。 デビューデジタルシングル「miss you」 2025年7月7日(月)配信スタートhttps://tobe-music.lnk.to/missyou CLASS SEVEN×DAM 配信デビュー記念カラオケコラボ企画 詳細:https://big-echo.jp/campaign/classseven/ 関連リンク ◆CLASS SEVEN オフィシャルサイト◆CLASS SEVEN オフィシャルX◆CLASS SEVEN オフィシャルInstagram◆CLASS SEVEN オフィシャルThreads◆CLASS SEVEN オフィシャルYouTube◆CLASS SEVEN オフィシャルTikTok

The post CLASS SEVEN、デビューシングル「miss you」配信スタート+MV公開 first appeared on BARKS.