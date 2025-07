Omoinotakeの新曲「フェイクショー」が7月13日に配信リリースされることが決定した。本楽曲は本日6日より放送開始となった岩田剛典主演 読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』の主題歌に起用されている。 ドラマ『DOCTOR PRICE』は、漫画アクション(双葉社)で連載された同名の漫画シリーズを原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んでお届けする“痛快×医療サスペンス”ドラマ。 「フェイクショー」はドラマのために書き下ろされた楽曲で、自分にとっての正解を探し戸惑う姿、そして本当に大切なものは何なのかと、胸に問いかけるようなメッセージを歌った作品。アレンジャー・プロデューサーにはメジャーデビュー曲「EVERBLUE」以来2度目となる蔦谷好位置を迎え、ピアノトリオならではのバンドサウンドに様々な楽器が彩りを加えた、エネルギッシュに駆け抜けるアップチューンとなっている。 発表に際しジャケットも公開となった。本ジャケットデザインはアートディレクションをyana(山家章宏+ 鳴尾仁希)、フォトグラファーの田中雅也が撮影を担当。また、リリックビデオもあわせて公開されている。 本日より楽曲Pre-add/Pre-saveキャンペーンの実施も決定。キャンペーン対象期間内に本楽曲をApple Musicの “Pre-add”、Spotifyの “Pre-save”にて事前登録すると、「フェイクショー」ジャケットデザインの待ち受け画像がもれなくプレゼントされる。 ■「フェイクショー」2025年7月13日(日)配信リリースhttps://omoinotake.lnk.to/FakeShow読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』主題歌 ■日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』2025年7月6日スタート 毎週日曜よる10:30~ ※各話放送終了後よりTVer配信あり読売テレビ・日本テレビ系全国ネット(30局) ◆出演岩田剛典 蒔田彩珠 三浦貴大 成海璃子 / 北山宏光 ・ 林泰文 坪倉由幸 / ユースケ・サンタマリア 篠原涼子 ◆脚本 小峯裕之 本田隆朗◆演出 山本大輔 木村ひさし◆音楽 河野伸◆主題歌 Omoinotake「フェイクショー」(Sony Music Labels)◆チーフプロデューサー 中間利彦◆プロデューサー 多鹿雄策 平体雄二(スタジオブルー) 郄橋亜美花(スタジオブルー)◆制作協力 スタジオブルー◆制作著作 読売テレビ ◆原作 原作:逆津ツカサ 作画:有柚まさき「DOCTOR PRICE」(双葉社 アクションコミックス) ◆番組公式 ・公式HP:https://www.ytv.co.jp/doctorprice_drama/・公式X:@doctorprice_ytv https://x.com/doctorprice_ytv・公式Instagram:@doctorprice_drama https://www.instagram.com/doctorprice_drama/・公式TikTok:@doctorprice_drama https://www.tiktok.com/@doctorprice_drama・TVer番組ページ https://tver.jp/series/sr0s4lfvfa5 ◾️<Omoinotake Live at ⽇本武道館>日時:2026年3⽉15⽇(⽇)開場 / 開演:17:00 / 18:00会場:日本武道館 ▼券種・料金チケット料金:指定席:\8,800(税込)指定席(学割):\7,000(税込)※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可 申し込みはこちら → https://w.pia.jp/t/omoinotake-t/ ◾️<Omoinotake ONE MAN TOUR 2025>特設サイト:https://omoinotake.com/live-shinka-nipponbudokan/ 2025年9月23日(火・祝) 開場17:00 / 開演18:00 島根県⺠会館 […]

