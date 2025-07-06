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¡DONNARUMMA, LLORANDO DESCONSOLADO! 🥺😢— DAZN España (@DAZN_ES) July 5, 2025
Su reacción al ver la grave lesión de Musiala tras chocar con él 😔 ¡Tremendo!#FIFACWC pic.twitter.com/p0mB6oE1aq