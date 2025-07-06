ÃæÂ¼¥¢¥ó¡ß¾®ß·À¬±Ù¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¡©¡¡¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡ÙÌòºî¤ê¸ì¤ë
¡¡7·î6Æü¤è¤êABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÃæÂ¼¥¢¥ó¤È¾®ß·À¬±Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§ÃæÂ¼¥¢¥ó¡¢¾®ß·À¬±Ù¤Ø¤Î¡ÈÇÍÅÝ¡É¤Ï¡ÖËèÆü¤Î²÷´¶¡×¡¡¾®Åç·ò¡õ±Æ»³Í¥²Â¤Ï½é¤ÎÌòÊÁ¤Ë¼ê±þ¤¨
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÉ´±ß¤ÎÎø¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÂÎ©¿Â¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÏ¢ºÜÆüµ¡Ø¸å¤í¸þ¤¤Ç¿Ê¤à¡Ù¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¼¹É®¤·¤¿¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡¢¾®Åç·ò¡ÊA¤§! group¡Ë¡¢±Æ»³Í¥²Â¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢ÅÏîµ¿´·ë¡¢ÅèÅÄÅ´ÂÀ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÓËÜ²È¤ÎÉ×¡¦Ä«»³¸ÂÀÌò¤ò¾®ß·¡¢¤½¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¡¦Ä«»ÒÌò¤òÃæÂ¼¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¤ëÂÎ©¿Â´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ß·¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¼Çµï¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥·ー¥ó¤ò3¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ä¤Ê¤²¤Æ»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç»£¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Ä©ÀïÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆ°¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾ì¤Ç¤ÎÈ¯¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤¬¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¹â¤á¤ÆÈà¡Ê¸ÂÀ¡Ë¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¾®ß·¤Ï¡Ö²¶¤Ï¡È¼õ¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡È¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È±þÅú¡£ÃæÂ¼¤Ï¾®ß·¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÄ«»Ò¤¬¡Ë¥¥Ä¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´Á³Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë²Ì¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¼¡¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¾®ß·¤Ï¡Ö¤½¤ì¤â¥È½ñ¤¤Ç¡Ø¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡£ÊÌ¤Ë²¶¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤ÈÊÛ²ò¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼¥¢¥ó¡ÊÄ«»³Ä«»ÒÌò¡Ë¡ß¾®ß·À¬±Ù¡ÊÄ«»³¸ÂÀÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ü¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¾®ß·À¬±Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¾®ß·¡Ë¡§¤â¤Á¤í¤óÂæËÜÄÌ¤ê¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¡ÊµÓËÜ¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡ËÂÎ©¿Â´ÆÆÄ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¼Çµï¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥·ー¥ó¤ò3¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ä¤Ê¤²¤Æ»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç»£¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Ä©ÀïÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
ÃæÂ¼¥¢¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÃæÂ¼¡Ë¡§¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÆ°¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¹â¤á¤ÆÈà¡Ê¸ÂÀ¡Ë¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®ß·¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊÑ¤Ê´Ö¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¾®ß·¡§¤¢¤ì¤Ï²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£´ÆÆÄ¤Î´Ö¤À¤«¤é¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¤¢¤È¤Ï¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤¿¤ê¡£
¾®ß·¡§¤½¤ì¤â¥È½ñ¤¤Ç¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡£ÊÌ¤Ë²¶¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¤¹¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÄ«»Ò¤¬¡Ë¥¥Ä¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´Á³Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë²Ì¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¼¡¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ü½é¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÂ¼¡§ËÜÆÉ¤ß¤ò2²ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¶¯¤¯¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤À¼êÃµ¤ê¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ß·¡§²¶¤Ï¡È¼õ¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡È¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢Á´Á³¶Á¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®ß·¡§¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÄ«»Ò¤âËÜµ¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¸ÂÀ¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ¤µ¤¡¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤»¤ë¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ìÈÖ¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢É½ÌÌ¾å¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®ß·¡§¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ2Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Ý¤±¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î°ãÏÂ´¶¤â´Þ¤á¤ÆÅÁ¤ï¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹½÷¡¦Ä³»ÒÌò¤ÎÅÏîµ¿´·ë¡¢Ä¹ÃË¡¦À²ÂÀÌò¤ÎÅèÅÄÅ´ÂÀ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²ÈÂ²´¶¤Ï¡©ÃæÂ¼¡§¿´·ë¤Á¤ã¤ó¤âÅ´ÂÀ¤¯¤ó¤â¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢Äï¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®ß·¡§¤Ç¤â¡¢Äï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
ÃæÂ¼¡§Äï¤ÈËå¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Äï¤Ï°ì¸Ä²¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï°ìÈÖ¾å¤Ê¤Î¤Ç¡ÖÄï¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ò½õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¾®ß·¡§¤¸¤ã¤¢¡¢Ä³»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤À¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£´Å¤¨¤¿¤¤¤±¤É¡¢´Å¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â²¼¤Î»Ò¤Ï¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¥Õ¥Ë¥ã～¥Ã¤È´Å¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¾®ß·¡§¥à¥«¤Ä¤¯¡©
ÃæÂ¼¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾®ß·¤µ¤ó¤Ï²¼¤Ç¤¹¤«¡©
¾®ß·¡§²¶¤ÏËö¤Ã»ÒÄ¹ÃË¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¥À¥á¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¬ÊìÀ¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¾®ß·¡§¤½¤¦¤«¤Ê¤¡¡£¤Ç¤â²¶¡¢À²ÂÀ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¤¤¤¤¤Í¡¢¤ªÁ°¡£À¸¤Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¤§¡×¤Ã¤Æ¡£
ÃæÂ¼¡§Ê¬¤«¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ÈÂ²¤Î¥·ー¥ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê»Ò¤É¤âÌò¤Î¡ËÆó¿Í¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢ÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ß·¡§¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥Þ¾å¤ÎÀßÄê¤È¤·¤Æ¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡©
ÃæÂ¼¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤ÎÃæ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡ü·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¥·ー¥ó¤äÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥·ー¥óÃæÂ¼¡§Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ«»³²È¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ß·¡§¤À¤«¤é¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¡ÊµÓËÜ²È¤Î¡ËÈà¤Ï¡¢¿·¤·¤¯¡ÈÄ«¤Î¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥½¥ï¥½¥ï¡¢¥¦¥¥¦¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤·¡¢Ì¼¤âÈ¿¹³¤·¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢²¿¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë1ÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ß·¡§¤Þ¤¡¸«¤É¤³¤í¤Ï¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¡Ê»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ëµµ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥»¥Ã¥È¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®ß·¡§ÂÎ©´ÆÆÄ¤Î²È¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÃæÂ¼¡§Ì¡²è¤È¤«¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢¸ÂÀ¤Î½¬À¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ÏÄ«»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î²È¤¬·ù¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¾®ß·¡§¤¤ì¤¤¹¥¤¤À¤«¤é¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§¤¿¤·¤«¤Ë¾ðÊó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¾¯¤·¤À¤±¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¾®ß·¡§¤À¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤ÃÇò¤¤²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤½¤¦¤À¤â¤ó¡£
ÃæÂ¼¡§½»¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡¢½»¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤â¥¦¥Ã¥ÉÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸³è´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬¡£
¾®ß·¡§¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Ê´¶¤¸¤Í¡£¤³¤Î²È¤Ï¤Û¤Ü¥´¥ß¤À¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡üTVer¤ÇËÜºî¤ò´Ñ¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸ÃæÂ¼¡§¤È¤Ë¤«¤¯ºÆÀ¸²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®ß·¡§ÆÍÁ³¥ê¥¢¥ë¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤â¤¼¤ÒTVer¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÅ¼Ö¤Ç¤â¼Ö¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¿²ó¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¾®ß·¡§¡Ê¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡ËTVer!!
ÃæÂ¼¡§ËÜÅö¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»É¤µ¤ë¿Í¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¡£»ä¤Ï·ë¹½¡¢»É¤µ¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¾®ß·¡§»É¤µ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë»É¤µ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏTVer¤Ç·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ºîÉÊ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·ëº§Áê¼ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¤¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤¿¡©
ÃæÂ¼¡§¤Ï¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê¡£
¾®ß·¡§¤Þ¤¡¡¢¤³¤ì¤Ï¶öÁ³¤À¤±¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë