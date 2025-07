フジテレビ系“ノイタミナ”にて放送中のTVアニメ『よふかしのうた Season2』で声優を務める佐藤元と雨宮天が、アメリカ・ロサンゼルスで現地時間7月5日に開催された北米最大級のアニメイベント「Anime Expo 2025」に登壇した。

参考:『よふかしのうた Season2』とトキキルのコラボ商品販売 深夜のみ&暗号解読で購入可に

累計発行部数530万部(電子含む)を突破したコトヤマによる人気コミックスをアニメ化した本作で、夜守コウ役を務める佐藤と七草ナズナ役を務める雨宮。2人が登壇したのは、アメリカ・ロサンゼルスで7月3日から6日にかけて開催中の「Anime Expo 2025」のステージ。1800人キャパのJW MarriottのPlatinum Ballroomが満員となり、開始直前には入場待ちの長蛇の列ができた。

海外アニメイベントへの初出演、かつ初海外だという佐藤は、やや緊張した面持ちながらも、雨宮と共に満面の笑みでステージに登場。“I love LA”という白Tシャツに直筆で“Call of the Night!!よふかしのうた”と書いたものを着用する佐藤の姿に会場からは笑いが起き、イベント早々に現地ファンの心を掴んでいた。そして、佐藤と雨宮が英語で自己紹介すると、会場はさらに熱気に包まれ大歓声が沸き起こった。続けて、佐藤が「実は、わたくし佐藤元、海外でお仕事するのが初めてです! ですので、『よふかしのうた』という作品が、今こうして皆さまと一緒に感動を……素晴らしさを共有できることを心からうれしく思っております!」 と興奮の様子を見せた。初のロサンゼルスだという雨宮も「私もアメリカでのイベントは初めてなのでドキドキしていたんですけど、みなさんが『よふかしのうた』が好きだということが伝わってきてとってもうれしいです」と思いを打ち明けると、現地のファンは大きな拍手で2人の思いに応えていた。

『よふかしのうた Season2』のステージは、質問コーナーや上映会、抽選会など盛りだくさんの内容に。作品にちなんで「今日は寝られましたか?」と質問されると、佐藤は「全然寝てません! コウくんと同じです! よふかし状態でここにいます!」と寝不足状態を感じさせない元気いっぱいの声で返答し、また「もともと僕自身不眠症を持っていて、寝るのが苦手だな……夜がちょっと怖いなっていうところがあったりもするんですけど、この作品の 『Season1』のナズナちゃんの言葉“今日という日に満足できたか?”という言葉に心から救われた」と告白した。

雨宮には「ナズナは自分の過去や生い立ちを覚えていませんが、今シーズンは徐々にその全容が明らかになります。彼女のように過去の記憶や経験が抜け落ちているキャラクターをどのように演じましたか?」と、演じるうえでの質問が。難しい質問ながらも、雨宮は「ナズナは過去の記憶がないんですけど、あまり迷いとか、悩みとかもなく……わりと過去がないことにもあっけらかんとしているので、いつものナズナちゃんのイメージで演じました」とアフレコ当時の様子を振り返った。

さらに、『よふかしのうた Season1』の名シーンを佐藤と雨宮が生アフレコで披露するファン垂涎のコーナーも。コウがナズナに「俺を吸血鬼にしてください」と懇願するシーン、ナズナがコウに「今日に満足できるまで夜ふかししてみろよ」と語りかけるシーンの再現を目の当たりにしたファンからは大歓声が上がり、会場はこの日最大の熱気に包まれた。

イベント中盤では、本作の第1話と第2話のAパートを先行上映。上映前に、本作にまつわる裏話として佐藤が「実は、吸血する音は全部、天さんが録っています!」と告白すると、会場からは悲鳴とともに大歓声が巻き起こった。さらに、「やっと海を越えて皆さまに天さんのすごさを届けられることがうれしい!」とニコニコの笑顔で伝えると、それに応えるように雨宮が吸血音を生披露。現地のファンと雨宮のすごさを分かち合っていた。そして、雨宮は「『Season2』は、吸血鬼たちも眷属もたくさんでてきて、泣ける……心が温かくなる話もありますし、逆にキャラクターたちと一緒になって心が苦しくなるシーンもありますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください」と呼び掛けた。上映中にはシーン毎に観客から笑いや歓声、感嘆の声が上がり日本とは異なる盛り上がりを見せていた。

そして、ステージは大盛り上がりの中、終盤へ。イベント開始時と同様に佐藤と雨宮が英語でファンに挨拶をした。雨宮は「I had a great time!」と現地ファンとの交流を満喫した思いを届け、佐藤は「I love you all!! See you again!!」と現地ファンへの愛を伝え、イベントは大盛況のうちに幕を閉じた。(文=リアルサウンド編集部)