º´Æ£¸µ¡õ±«µÜÅ·¡¢LA¤Ç¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¡¡Ì¾¥·ー¥ó¡¦µÛ·ì²»¤ÎÀ¸ÈäÏª¤ËÂç´¿À¼
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡È¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£¸µ¤È±«µÜÅ·¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö7·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÌÊÆºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnime Expo 2025¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡Ù¤È¥È¥¥¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊÈÎÇä¡¡¿¼Ìë¤Î¤ß¡õ°Å¹æ²òÆÉ¤Ç¹ØÆþ²Ä¤Ë
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô530ËüÉô¡ÊÅÅ»Ò´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¥³¥È¥ä¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿ËÜºî¤Ç¡¢Ìë¼é¥³¥¦Ìò¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£¤È¼·Áð¥Ê¥º¥ÊÌò¤òÌ³¤á¤ë±«µÜ¡£2¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç7·î3Æü¤«¤é6Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡ÖAnime Expo 2025¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¡£1800¿Í¥¥ã¥Ñ¤ÎJW Marriott¤ÎPlatinum Ballroom¤¬Ëþ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢³«»ÏÄ¾Á°¤Ë¤ÏÆþ¾ìÂÔ¤Á¤ÎÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡³¤³°¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½é½Ð±é¡¢¤«¤Ä½é³¤³°¤À¤È¤¤¤¦º´Æ£¤Ï¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±«µÜ¤È¶¦¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÈI love LA¡É¤È¤¤¤¦ÇòT¥·¥ã¥Ä¤ËÄ¾É®¤Ç¡ÈCall of the Night!!¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡É¤È½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÃåÍÑ¤¹¤ëº´Æ£¤Î»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁá¡¹¤Ë¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º´Æ£¤È±«µÜ¤¬±Ñ¸ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¤µ¤é¤ËÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ìÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢º´Æ£¤¬¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤ï¤¿¤¯¤·º´Æ£¸µ¡¢³¤³°¤Ç¤ª»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë´¶Æ°¤ò¡Ä¡ÄÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡× ¤È¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£½é¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤À¤È¤¤¤¦±«µÜ¤â¡Ö»ä¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ù¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç2¿Í¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡Ù¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤ä¾å±Ç²ñ¡¢ÃêÁª²ñ¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡£ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¿²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÁ´Á³¿²¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¥³¥¦¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡ª¡¡¤è¤Õ¤«¤·¾õÂÖ¤Ç¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¿²ÉÔÂ¾õÂÖ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀ¼¤ÇÊÖÅú¤·¡¢¤Þ¤¿¡Ö¤â¤È¤â¤ÈËÍ¼«¿ÈÉÔÌ²¾É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿²¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ê¡Ä¡ÄÌë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î ¡ØSeason1¡Ù¤Î¥Ê¥º¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡Èº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ËËþÂ¤Ç¤¤¿¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤«¤éµß¤ï¤ì¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡±«µÜ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ê¥º¥Ê¤Ï¼«Ê¬¤Î²áµî¤äÀ¸¤¤Î©¤Á¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï½ù¡¹¤Ë¤½¤ÎÁ´ÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¤è¤¦¤Ë²áµî¤Îµ²±¤ä·Ð¸³¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¡¢±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¼ÁÌä¤¬¡£Æñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±«µÜ¤Ï¡Ö¥Ê¥º¥Ê¤Ï²áµî¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÌÂ¤¤¤È¤«¡¢Çº¤ß¤È¤«¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¤ï¤ê¤È²áµî¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ê¥º¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Õ¥ì¥³Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season1¡Ù¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òº´Æ£¤È±«µÜ¤¬À¸¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥³ー¥Êー¤â¡£¥³¥¦¤¬¥Ê¥º¥Ê¤Ë¡Ö²¶¤òµÛ·ìµ´¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¤¹¤ë¥·ー¥ó¡¢¥Ê¥º¥Ê¤¬¥³¥¦¤Ë¡Öº£Æü¤ËËþÂ¤Ç¤¤ë¤Þ¤ÇÌë¤Õ¤«¤·¤·¤Æ¤ß¤í¤è¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥·ー¥ó¤ÎºÆ¸½¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂç¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÂè1ÏÃ¤ÈÂè2ÏÃ¤ÎA¥Ñー¥È¤òÀè¹Ô¾å±Ç¡£¾å±ÇÁ°¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎ¢ÏÃ¤È¤·¤Æº´Æ£¤¬¡Ö¼Â¤Ï¡¢µÛ·ì¤¹¤ë²»¤ÏÁ´Éô¡¢Å·¤µ¤ó¤¬Ï¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤È¤È¤â¤ËÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È³¤¤ò±Û¤¨¤Æ³§¤µ¤Þ¤ËÅ·¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¾Ð´é¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë±«µÜ¤¬µÛ·ì²»¤òÀ¸ÈäÏª¡£¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È±«µÜ¤Î¤¹¤´¤µ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢±«µÜ¤Ï¡Ö¡ØSeason2¡Ù¤Ï¡¢µÛ·ìµ´¤¿¤Á¤ââÇÂ°¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤Æ¤¤Æ¡¢µã¤±¤ë¡Ä¡Ä¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ëÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿´¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£¾å±ÇÃæ¤Ë¤Ï¥·ー¥óËè¤Ë´ÑµÒ¤«¤é¾Ð¤¤¤ä´¿À¼¡¢´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤êÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÃæ¡¢½ªÈ×¤Ø¡£¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ëº´Æ£¤È±«µÜ¤¬±Ñ¸ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿¡£±«µÜ¤Ï¡ÖI had a great time!¡×¤È¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òËþµÊ¤·¤¿»×¤¤¤òÆÏ¤±¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖI love you all!! See you again!!¡×¤È¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤òÅÁ¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë