西日が観客を照らす17時半、眩しさに目を細めながら見つめるそのステージに登場したのは、ELLEGARDENだ。 ◆ライブ写真 ELLEGARDENとしては<京都大作戦>への出演は、初回の2008年(台風により中止となってしまった幻の2007年にも出演を予定していた)以来、17年ぶりとなる。4人を迎え入れる歓声の大きさや興奮にガッツポーズする観客から、この<京都大作戦>でELLEGARDENを観る喜びが伝わってくる。 ELLEGARDENはそのステージに、エヴァーグリーンな名曲たちから活動再開後にリリースした曲まで、オールタイムベストなセットリストで臨んだ。 生形真一(G)が刻むギターリフからダイナミックなバンドアンサンブルへと編み上げられていく「Salamander」で幕を開けたステージ。観客は嬉しそうに飛び跳ねているのはもちろんのことシンガロングの声も大きく、「行こうぜ!」と呼びかける細美武士(Vo, G)の声と共に、歌のボリュームを上げていく。爽快なメロディが会場を駆け抜け、細美はグッと両手を掲げて笑顔を見せる。 2022年にリリースしたアルバム『The End Of Yesterday』からの「チーズケーキ・ファクトリー」や「Mountain Top」もまた、これまでの曲同様に頭から観客の大合唱が響きわたる。 「チーズケーキ・ファクトリー」では、高橋宏貴(Dr)が歌いながらドラムを叩く姿がヴィジョンに映し出される。歌心のあるビートが生まれるのはそれゆえだろう。太陽が丘に吹く夕方の風をより柔かに、メロウにしてくれる「Mountain Top」には、ハンドクラップが起きる。大人の香りが芳醇なグッドメロディを、味わうように聴いている観客も多い。 細美は改めて、今回の出演が2008年以来となったことに触れ、「そのときいた人はお久しぶりです。それ以外の人はお初にお目にかかります、ELLEGARDENと申します。よろしくお願いします」と挨拶をした。 会場を見渡して、「俺とかみさんの曲です」と言って続けた曲は「Strawberry Margarita」。そんなエピソードが曲をぐっとキャッチーに、フレンドリーにする。 そして後半に並んだのは、エヴァーグリーンな曲たち。「Fire Cracker」では、高田雄一(B)が腰を落として低音を響かせながら観客のボルテージをあげ、続く「風の日」は冒頭から観客が大合唱を巻き起こしていく。声をからす勢いで、あるいはコブシを掲げて歌っている観客の姿からは、この曲を自身のテーマソングに、繰り返し、繰り返し聴いてきたことがうかがえる。 生形は、「すごいね、京都。久しぶり、ありがとう」と笑顔を見せ、「17年ぶりとか、そういう気持ちもあるかもしれないけど。俺らは今日、2025年の今ここにきてライブをやってるので。今のELLEGARDENをよろしくお願いします」と続けた。それぞれにさまざまな経験を経て、よりタフになり、またそれぞれの曲の説得力や深みも増している。 疾走感の中にも包容力が増した「ジターバグ」、また細美と観客がアカペラでエモーショナルに歌い上げていく「Make A Wish」では、会場の後方で大きなサークルができて、楽しく飛び跳ねているキッズの笑顔も見える。自由で、最高の光景だ。そして「また会おうぜ」(細美)と叫びラストに放ったのは、「Supernova」。メンバー4人、そして観客による歌がハーモニーとなって、高揚感たっぷりに空へと舞い上がっていく。たくさんのハイライトを生み出していったELLEGARDENに、拍手喝采が贈られた。 文◎吉羽さおり写真◎石井麻木 セットリスト1.​ Salamander2.​ チーズケーキ・ファクトリー3.​ Mountain Top4.​ Strawberry Margarita5.​ Fire Cracker6.​ 風の日7.​ ジターバグ8.​ Make A Wish9.​ Supernova <京都⼤作戦2025 〜暑さも⾬もお茶のこ祭祭〜><MISSION IMPOSSIBLE-KYOTO 2025 〜No big deal in the heat or rain〜>7⽉5⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ7⽉6⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージopen9:30 / start11:00※⾬天決⾏ / […]

