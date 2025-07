Alice Nine.のボーカリスト・Shouのプロジェクト・Verde/が、新作EP「Obsidian /」を今年11月にリリースする。同作を引っ提げ、約1年ぶりとなるワンマンツアー<Echoes of Obsidian/>の開催も決定した。 本ツアーは“余韻=Echoes”をキーワードに、“見えない揺らぎ”を音で描く旅になるという。さらにツアーに先駆け、10月18日(土)には川崎SUPERNOVAにて<The Cipher -Halloween Riot->の開催も決定。一夜限りの特別演出とセットリストで贈る、Verde/流ハロウィンの狂騒と陶酔の宴が繰り広げられる模様だ。 チケットに関してはワンマンツアーとハロウィンライブ共にFC最速先行が本日6日よりスタートしている。 <Verde/ ONEMAN LIVE TOUR 2025Echoes of Obsidian/瓠2025年11.15(Sat) 仙台ROCKATERIA11.16(Sun) 仙台ROCKATERIA11.22(Sat) 前橋DYVER11.23(Sun) 西川口Hearts11.29(Sat) 梅田BANGBOO11.30(Sun) 名古屋ell.FITS ALL12.6(Sat) 池袋harevutai [Member]Gt:優介(摩天楼オペラ)Ba:燿(摩天楼オペラ)Dr.KEN’ICHIKey.KAZAMI(DaizyStripper) [12/6 Only]Vn. 後藤泰観 [12/6 Only] TICKET【オールスタンディング】\5,800(税込/ドリンク代別途必要)・チケットFC最速先行受付期間:7/6(日)21:00〜7/21(月祝)23:59FC入会はこちら https://fanicon.net/fancommunities/5434 <Verde/ ONEMAN LIVE The Cipher-Halloween Riot->2025.10.18(Sat)川崎SUPERNOVAOPEN17:00 / START17:30 [Member]Gt:優介(摩天楼オペラ)Ba:燿(摩天楼オペラ)Dr.KEN’ICHI TICKET【オールスタンディング】\5,800(税込/ドリンク代別途必要)・チケットFC最速先行受付期間:7/6(日)21:00〜7/21(月祝)23:59FC入会はこちら https://fanicon.net/fancommunities/5434 NEW EP「Obsidian/」2025年11月リリース 関連リンク◆Verde/ オフィシャルX(Twitter)◆Verde/ オフィシャルInstagram◆Verde/ オフィシャルYouTubeチャンネル

