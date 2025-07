オーイシマサヨシが、新曲「かごめかごめ」のミュージックビデオを公開した。 ◆「かごめかごめ」MV 本楽曲は作詞・作曲・編曲を大石昌良自身が担当。本日7月6日(日)午後4:30からTBS系全国28局にて放送開始したTVアニメ『地縛少年花子くん2』(後編)のオープニングテーマとなっている。 ミュージックビデオを監督したのは田辺秀伸。「日本の妖怪」をテーマに海外から見た少し間違った日本感を感じる不思議な空間の中で、4名の狐のお面を被ったダンサーを引き連れてオーイシが歌う映像は必見だ。コレオグラファーは、オーイシの「ギフト」や「死んだ!」の振り付けを担当したNON (ELEVENPLAY)が務めている。 新曲「かごめかごめ」を収録したダブルAサイドシングル「かごめかごめ / ふたりキャンプ feat.SPECIAL OTHERS」は8月6日にCDリリースされる。 リリース情報 ■デジタルシングル「かごめかごめ」 配信中https://014014.lnk.to/kagomekagome ■ダブルAサイドシングル「かごめかごめ / ふたりキャンプ feat.SPECIAL OTHERS」2025年8月6日発売 ・[CD+Blu-ray] PCCG.02454 / 2,970円(税込) 【Blu-ray収録内容】かごめかごめ [Official Video]かごめかごめ [Behind The Scenes] ・[CD Only] PCCG.02455 / 1,650円(税込) ▼CD予約はこちらからhttps://lnk.to/kagomekagome_futaricamp 【収録曲】M1.かごめかごめM2.ふたりキャンプ feat.SPECIAL OTHERSM3.かごめかごめ (TV edit,)M4.ふたりキャンプ feat.SPECIAL OTHERS (TV edit,)M5.かごめかごめ (instrumental)M6.ふたりキャンプ feat.SPECIAL OTHERS (instrumental) ■LIVE Blu-ray/DVD『オーイシ武道館 Vol.2 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館〜』2025年8月27日発売 【Blu-ray】PCXP.51169 […]

