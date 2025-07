ネクライトーキーが11月16日に、初の主催フェスティバル<オーキートーキーフェスティバル2025>を東京・豊洲PITで開催することを発表した。 <オーキートーキー>はネクライトーキーが結成当初から続けてきた対バン企画のタイトルで、今回メジャーデビュー5周年を祝して初のフェス化。豊洲PITにて2ステージ制での開催、ネクライトーキーを含めて総勢10組のアーティストが出演する予定だ。 チケット最速先行受付はネクライトーキーのFanicon会員を対象に7月6日21時にスタート。通常チケットと、オリジナルパーカーが付属されたグッズ付きチケットの2種類が販売される。 なお、2026年1月には<ネクライトーキーメジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」>を大阪・GORILLA HALL、東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催することが発表されており、こちらもチケット最速先行としてFanicon先行を受付中。 <オーキートーキーフェスティバル2025>2025/11/16(日) 東京 豊洲PITOPEN 12:00/ START 13:00出演:ネクライトーキー and more!! (総勢10組を予定) ・チケット前売 9,000円 (+ 1Dr)グッズ付きチケット 15,000円 (+1Dr) ・Fanicon先行7月6日(日)21:00〜7月8日(火)23:59https://fanicon.net/ticket/6296 <ネクライトーキーメジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」>2026/1/24(土) 大阪 GORILLA HALL OPEN 17:15 / START 18:002026/1/27(火) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN 18:00 / START 19:00 ・チケット前売:5,500円 (+1Dr) ・Fanicon先行6月13日(金)21:00〜7月8日(火)23:59https://fanicon.net/ticket/6132 ・オフィシャル先行7月15日(火)12:00〜8月3日(日)23:59 関連リンク◆ネクライトーキー オフィシャルサイト◆ネクライトーキー オフィシャルX◆ネクライトーキー オフィシャルInstagram◆ネクライトーキー オフィシャルYouTubeチャンネル◆ネクライトーキー オフィシャルTikTok◆ネクライトーキーメジャー5周年特設サイト

