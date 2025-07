マジカル・パンチラインが、グループ結成10周年記念となるワンマンライブを来年2026年4月16日にKanadevia Hall(旧 TOKYO DOME CITY HALL)にて開催することを発表した。 ◆ライブ写真 発表が行なわれたのは、本日6日に開催された吉澤悠華の生誕祭イベントにて。吉澤へのお祝いムードで会場が満たされるなか本編が終了すると、メンバーのラジオドラマが突如流れ出した。アンコールでもない、いつもとは打って変わった演出に次第に何かを期待し始める客席。 メンバーの可愛らしさ満載の掛け合いから、7月2日にリリースされた新曲「SUMMER MAGiC」へのフリに変わっていく。暗転のステージを照明が照らすと新衣装を見に纏い再登場したメンバーが新曲「SUMMER MAGiC」を初パフォーマンス。この楽曲はマジパンのデビュー曲を手がけたTom-H@ckのプロデュースによるもので、爽やかで疾走感あふれるサウンドに、夏と魔法の言葉遊びが散りばめられているまさに今のマジパンが作り上げる最高の夏ソングだ。振り付けは的場華鈴(虹のコンキスタドール)が手がけ、可愛さと元気さが伝わる楽しいダンスになっている。 続けて、リーダーの沖口優奈から“ファンのみんなに向けて重大発表がある”と切り出され、会場のスクリーンには映像が流れ出し10周年記念ワンマンライブの告知が。客席からは大歓声が沸いた。メンバーに向けて「おめでとう」と投げかけるファンから目頭を抑えながら熱く涙するファンまで思い思いの声援が込められ、発表を終えるとメンバーもひとりずつ涙ながらにコメントしていた。 マジカル・パンチラインにとってKanadevia Hall公演は過去最大キャパでのワンマンライブとなる。メンバーの意気込みを以下にお伝えしよう。 ◆ ◆ ◆ ■メンバーコメント ■沖口優奈私がアイドルになる前、人生で初めて立ったステージがKanadevia Hallでした。私のアイドルへの夢が始まった場所にデビュー10周年と言う記念すべきタイミングでもう一度立てる事、本当に嬉しく思います!10年間のマジパンの全てをこの日ぶつけます。10年分の感謝の気持ちを込めて、会場全てをキラハピな魔法で包みます! ■吉澤悠華10周年ライブはKanadevia Hallで開催すると聞いてとても驚きました。実際にお客さんとしてしか行ったことがない会場なので、ステージに立ったらどんな景色なのか今からワクワクしています。当日自信を持ってステージに立てるようにもっとたくさんの人に知ってもらって好きになって貰えるように頑張ります! ■益田珠希Kanadevia Hallは今までのワンマンライブとは比べ物にならないくらい規模の大きさが違うので正直今でも実感がありません。沢山の方にライブを見てもらうために今私たちがするべきことは、マジパンの伝えきれていない魅力を全国、全世界にとにかく広めることだと思います。今まで以上に活動に力を入れていきたいです。 ■山本花奈結成10周年記念のワンマンライブをKanadevia Hallで行えること、とても嬉しいですし、とにかく楽しみの気持ちでいっぱいです!マジカル・パンチラインが今までライブさせていただいた会場の中でも1番大きいので、最高の10周年ライブにするために今からより心を燃やして頑張りたいと思います! ■宇佐美空来記念すべき10周年ライブをKanadevia Hallにて開催させて頂けることになりました!本当に本当に有難い事です。プレッシャーはゼロではないけれど、2021年加入当初から4年経った今、私なりに成長出来た事に自信を持って、みんなと最高の景色を見るために10周年ライブに向けてGo up!して行きます! ◆ ◆ ◆ <マジカル・パンチライン10th Anniversary LiVE「Shining The Magic」> 2026.4.16(木)@Kanadevia Hall詳細後日発表 Digital Single「SUMMER MAGiC」 2025年7月2日発売 関連リンク ◆マジカル・パンチライン オフィシャルサイト◆マジカル・パンチライン オフィシャルX ◆マジカル・パンチライン YouTubeチャンネル◆マジカル・パンチライン オフィシャルTikTok◆マジカル・パンチライン オフィシャルINSTAGRAM◆マジカル・パンチライン オフィシャルLINEアカウント

