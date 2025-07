2008年より始まった<京都大作戦>に、初回から出演し続けているDragon Ash。<京都大作戦>にはなくてはならない顔役のひとつであり、10-FEETの盟友である。 ◆ライブ写真 しかし今回、<京都大作戦>を前にして、ドラムの櫻井 誠の狭心症が分かり、7月上旬に手術を行なうことになった。櫻井の出演は見送られることになったが、サポートドラマーとして櫻井からオファーを受けたのは、The BONEZのZAX(Dr)。今回の<京都大作戦>限定の編成でステージに立つDragon Ashだ。 16時25分、ゆっくりとステージに現れたDragon Ashの楽器陣。スタンバイした直後、HIROKI(G)とT$UYO$HI(B)が音を徐々に広げ、そこにZAXとBOTS(DJ)が音を絡めていく。その中、ステージにKjが登場した。 「今日ここ! 今、俺たち正念場! 太陽が丘で、もう絶対にこんなこと言わないから。力、貸してください!!」 みんなの大きな歓声が、Kjの呼びかけの答えになって轟いた。そして始まったのは「Fantasista」。太陽が丘にいる全員がDragon Ashのもう一人のメンバーになったように、コーラスパートや掛け声などを歌い叫ぶ。そんなみんなに、それこそ一人ずつに視線を送りながら歌うKj。弾きながらいつも以上に動き回るHIROKIとT$UYO$HI。二人もまた太陽が丘に広がるみんなを、感謝に溢れた目で見つめる瞬間が多いようだ。 さらに続く「百合の咲く場所で」は、みんなのハンドクラップが自然に加わって、太陽が丘だけでしか鳴らすことのできないであろう、今回の<京都大作戦>だけのバージョンとなって響く。この曲は、途中で激しく展開するが、Kjの「サクに見せてやれ!」という言葉を合図に、激しくドライヴするZAXとT$UYO$HI。二人はP.T.P.も含め、長きにわたってリズムセクションを組んでいるだけに、阿吽の呼吸はとっくに成立しているし、めちゃくちゃ強い。そのストロングぶりがさらに発揮されていくのは、続く「For divers area」やhideのカバー「ROCKET DIVE」だった。 「For divers area」はサンバのリズムも顔を出す曲として知られている。もちろんKjとT$UYO$HI、HIROKIは、クルリと回転しながらステージを左右に動いたり、動きながらステップも踏んだりして、オーディエンスみんなと楽しんだ。それにしても、この日のDragon Ashのサウンドはハードで力強い。「ROCKET DIVE」にしたって、ヘヴィな面構えをしたサウンドがオーディエンスの興奮を煽り続けた。 開演早々、「力を貸してください」と言ったKjだったが、「ROCKET DIVE」の直後、ギタリストとしてステージに迎えられたのはThe BONEZのKOKI。ステージセンターの台に乗り、KOKIがレスポールで刻み始めたリフは「Bring It」だ。 それまで混じり合いそうで交わることがなかったDragon AshとThe BONEZだが、2024年秋にタッグを組み、10月から11月に掛けて<Straight Up TOUR>を行なった。そのツアーでは「Bring It」でKOKIをフィーチャーしてプレイもしていたが、あの伝説のツアーを想起させる。KOKIがワウペダルを踏みながら弾くギターソロもあり、ロック然とした風格も備わった曲になって響いていく。 だが、それだけで終わらなかった。再び、「お願いします。力、貸してください!」と叫んだKj。次に呼び込んだのはThe BONEZのJESSEだった。“Straight Up”に染め上げられた巨大な旗を振りかざしながらステージに登場したJESSE。櫻井 誠はお休みではあるが、ステージにいるのはDragon AshとThe BONEZ。コラボレーションというよりは、両者の集合体だ。あのツアーの続きが、今、<京都大作戦>で行なわれていると言っていいだろう。 それぞれのフロントマンをフィーチャーした楽曲もリリースしたDragon AshとThe BONEZだが、その中から「Straight Up」のJESSEをフィーチャーしたバージョンが炸裂。とはいえ、ここではどちらも手を取り合い、ユナイトした饗宴だ。さらにエンディングに向かう中でコーラスが大きくなっていくところでは、オーディエンス全員がハーモニーを歌い、感動的な歌声が太陽が丘を揺るがしていった。 さらに続くのは、今度はKjをフィーチャーしたバージョンの「Straight Up」だ。もちろんKjもJESSEも歌い、叫び、ぶちかます。さらに2MCでオーディエンス全員に強くメッセージしていく。するとクラウドサーフがステージに向かって激しい激流を作り出し、肩車状態でタオルを掲げるオーディエンスもいたるところに。 正念場として全身全霊で<京都大作戦>に臨んだDragon Ash。頼もしく引っ張りながら、最高の気持ちも景色も生み出していった。ここでしか味わえない貴重なライブでもあった。そしてライブの最後、Dragon AshとThe BONEZの全員が肩を組みながら深々とお礼し、彼らは感謝の拍手を贈り続けた。そう、目の前にいる最高の仲間たちに向けて。 文◎長谷川幸信写真◎HayachiN ▼セットリスト1.​ Fantasista2.​ 百合の咲く場所で3.​ For divers […]

The post 【速レポ】<京都大作戦2025>Dragon Ash、サプライズコラボにThe BONEZ「力、貸してください!」 first appeared on BARKS.