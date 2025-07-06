À¯ÅÞ¤È¸õÊä¼ÔÌ¾¤ò´üÆüÁ°¤Ë¸í·Ç¼¨¡¡168¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·Ìµ¸ú¤â¡¢²£ÉÍ»Ô
¡¡²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¶èÆâ¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¤Ç¡¢Á°²ó»²±¡Áª¤ò´ð¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÈæÎãÂåÉ½¤Î¥Æ¥¹¥ÈÍÑÌ¾Êí¤òµºÜÂæ¤Ë¸í¤Ã¤Æ·Ç¼¨¤·¡¢½¤Àµ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë168¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ì¾Êí¤Ë¤Ïº£²óÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÈÀ¯ÅÞ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢°ìÉô¤ÎÉ¼¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¶èÁª´É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4ÆüÄ«¤ËÌó1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·Ç¼¨¤·¤¿¡£16À¯ÅÞ¤È172¿Í¤Î¸õÊä¼ÔÌ¾¤ò·Ç¼¨¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢18À¯ÅÞ¤È167¿Í¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤¿74¿Í¤Î¸õÊä¼ÔÌ¾¤¬¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢ÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤69¿Í¤Î»áÌ¾¤¬°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ì¾Êí¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤«¤éÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¹¥ÈÍÑ¥Ç¡¼¥¿¤Ç¡¢³ÎÇ§¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Þ¤Þ°õºþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£