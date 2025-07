【モデルプレス=2025/07/06】FRUITS ZIPPERが6日、インドネシア・ジャカルタのPlenary Hall, Jakarta Convention Centerで開催の「Kao presents TGC Jakarta 2025」に出演。前日、日本の伝統的な着物を現代にアレンジしたルック“NEW KAWAII着物”とはガラリと変わり、メンバーカラーが入った“東京NEW KAWAII衣装”でランウェイを歩いた。

◆FRUITS ZIPPER“東京NEW KAWAII衣装”でランウェイ

◆「TGCジャカルタ2025」日本からFRUITS ZIPPER、しなこが出演

2日目のオープニングステージとなる「TGC SPECIAL COLLECTION」のトップバッターを務めた松本かれんは「海外でランウェイを歩いたのが、昨日と今日で初めてだったので、みんな応援してくれるかなって心配してたんですけど、名前が書いてあるボードとか持ってくれたり、みんなニコニコで見ててくれて、すごく嬉しかったです」とにっこり。櫻井優衣は前日より大勢の現地のファンが集まった会場を見渡し「昨日もこのランウェイを歩いたんですけど、昨日よりもたくさんの方にお会いできてとっても嬉しいです」と目を輝かせた。鎮西寿々歌は「昨日はお着物を着させていただいたんですけど、今日はメンバーカラーを取り入れた、すごい可愛いコーディネートをしてもらいました。皆さん!私たち可愛いですか?」と呼びかけ、会場から「可愛い!」の大歓声をもらってご満悦。真中まなが前日に引き続きコール&レスポンスを提案して行うと、割れんばかりの歓声が上がった。早瀬ノエルは前日の自身のトークを引き合いに出し「昨日、現地のご飯が食べたいって言ったんですけど、念願のサテを食べられました。お肉がすごい柔らかくて、とても美味しかったです」とジャカルタを満喫していることを明かし、仲川瑠夏は「今回のお洋服が私はすごくタイプで、キラキラしたスカートをズボンに重ね着するのもですし、紫と黄緑の組み合わせも大好き。今日はジャカルタの皆さまに、可愛いお洋服を着てのランウェイを見ていただけて本当に嬉しいです」と声を弾ませた。7月5日、6日の2日間にわたって開催の「TGCジャカルタ2025」は「A Stage for Every Woman to Shine(すべての女性が輝けるステージ)」をテーマに、インドネシアの女性やクリエイティブな才能にフィーチャー。日本からFRUITS ZIPPER(5日・6日)、原宿系クリエイターしなこ(6日)が出演するほか、インドネシアを代表するシンガーソングライターIsyana Sarasvatiや、「インドネシアアイドル2020」優勝者Lyodra、SNSフォロワー260万人を超えるVidi Aldianなど、現地で人気を集めるスターがファッションショーやライブを披露した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】