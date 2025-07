アーセナル、ソシエダからスビメンディ獲得を発表！…約111億円を支払い待望の中盤補強、背番号は「36」

アーセナルは6日、レアル・ソシエダからスペイン代表MFマルティン・スビメンディを完全移籍で獲得したことを発表した。プレミアリーグで3年連続の2位に終わった“ガナーズ”が、悲願のタイトル獲得を目指す2025−26シーズンに向けて中盤の戦力拡充に成功した。契約期間は長期とのみ発表されている。また、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アーセナルは契約解除金を上回る6500万ユーロ(約111億円)という移籍金をレアル・ソシエダに支払い、獲得に漕ぎ着けたと見られている。なお、スビメンディの背番号は「36」となるようだ。

