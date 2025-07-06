¡Ú¶ÃØ³¡Û5ºÐ»ù¤¿¤Á¤¬À©ºî¡ªÂçºåËüÇî¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë3.8Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö³Ú¤·¤¤¤Î¥Ñ¥ïー¡×¡Ö¤¹¤´～¤¤¡ª¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
5ºÐ»ù¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤¬À¸¤ó¤À¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×
¤¤Ã¤È¡¢5ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¿´¤ËÂç¤¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎË¤«¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤È¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê5ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
ⒸAngela_Tsugu
Àè·îËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢5ºÍ¤ÎÂ©»Ò¤¬ÍÄÃÕ±à¤Î¤ªÍ§Ã£¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÀÑ¤ßÌÚ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ÈÇ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÑ¤ßÌÚ¤Î¿ô¤ÏËÄÂç¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤ÎµðÂç·úÂ¤Êª¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¼«¤é¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤¿ÅÀ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê·°Ïµ¤¤òÂª¤¨¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ïー¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í 5ºÐ»ù¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤é¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Î½ã¿è¤ÊÁÏÂ¤ÎÏ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
5ºÐ»ù¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¤¹¤ë¥Ñ¥ïー¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: AKI0509
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë