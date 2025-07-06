À÷Ã«¾ÂÀ¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÄÕ½Å¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡ÖÎø°¦´¶¾ð¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²¿¤«¡×
¡¡Ëè½µÆüÍË¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÀ÷Ã«¾ÂÀ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤½¤ìºÊ¡Ù¥À¥áÉ×¤«¤é¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÄá²°¤Þ¤Ç¡¡É÷´Ö½Ó²ð¤Ï¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡É
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¡¢ÂìÂôÇÏ¶×¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Ç²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡ØÂç±ü¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤Î¿¹²¼²Â»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡À÷Ã«¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÅ·ºÍ³¨»Õ¡¦´îÂ¿Àî²ÎËû¡£7·î6ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè26²ó¡Ö»°¿Í¤Î½÷¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤È¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ë¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸«¼é¤ë²ÎËû¤Î¿´¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿¡£
¡¡À÷Ã«¤Ï²ÎËû¤ÎÄÕ½Å¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄÕ½Å¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¿¤Ö¤ó»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡¢°ì½ï¤Ë²¿¤«Êª¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Îº¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬²¿¤Ê¤Î¤«µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î´¶¾ð¤ò¡ÖÎø°¦´¶¾ð¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²¿¤«¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢Ã±½ã¤ÊÎø°¦´Ø·¸¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¿¼¤¤å«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÄÕ½Å¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ÷Ã«¤Ï¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿µÁ·»¤µ¤ó¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÎµÁ·»¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢²ÈÂ²¤ò°ì¿ÍÃ¥¤ï¤ì¤¿´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ÎËû¤Î¿´¶¤òÂåÊÛ¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤Æ¤¤¤ÎÂ¸ºß¤¬¡Ö²ÎËû¤¬³¨»Õ¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸ì¤ê¡¢»°¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î²ÎËû¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ÷Ã«¤Ï¡¢¡Ö¡ÈÄÕ½Å¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡É¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡É¡×¤ÈÉ½¸½¡£¼«Ê¬¤Î²áµî¤È²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤È¤·¤Æ³¨»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×»þ´ü¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ê´îÂ¿Àî²ÎËûÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦²ÎËû¤ÎÄÕ½Å¤Ø¤Îµ¤»ý¤ÁÄÕ½Å¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¿¤Ö¤ó»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡¢°ì½ï¤Ë²¿¤«Êª¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Îº¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬²¿¤Ê¤Î¤«µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÄÕ½Å¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Îø°¦´¶¾ð¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÏÂª¤¨¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÕ½Å¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¹¬¤»¤òÄÕ½Å¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¯Ê£»¨¤Ê¾õ¶·¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Æ¤¤¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÎËû¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿µÁ·»¤µ¤ó¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÎµÁ·»¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢²ÈÂ²¤ò°ì¿ÍÃ¥¤ï¤ì¤¿´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤¯¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÄÕ½Å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤µ¤ó¤â¡¢²ÎËû¤¬³¨»Õ¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦º£¤Î²ÎËû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÄÕ½Å¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡É¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡É¡£¼«Ê¬¤Î²áµî¤È¤â²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤È¤·¤Æ³¨»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë