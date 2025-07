バーチャルガールズデュオ・VESPERBELLが、今年10月より放送スタートとなるアニメ『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』のオープニング主題歌を担当することが決定した。 VESPERBELLは、力強く澄んだ歌声が持ち味のヨミと、ポップで親しみやすい歌声を持つカスカの2名からなるバーチャルガールズデュオ。7月5日に誕生日を迎えたヨミが本日YouTube Liveで開催したバースデーライブにて、今回のタイアップが発表された。 アニメ『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』は赤井まつりのライトノベルが原作。クラスメイトと共に異世界に召喚された高校生・織田晶が生来の影の薄さからか平凡な“暗殺者”の能力を得て、エルフの少女と出逢うことで真の”暗殺者”へと至るまでの物語だ。メインキャストには大塚剛央、水野朔の出演が決定している。 TVアニメ『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』 ■あらすじ:クラスメイトと共に異世界に召喚された高校生・織田晶。召喚によってクラスメイト全員にチート能力が付与される中、彼は生来の影の薄さからか平凡な“暗殺者”の能力を得る。だが、ただの“暗殺者”のはずなのにステータス値が、最強の職業“勇者”すら軽々と凌駕していて――!?冤罪をかけられて逃げ込んだ迷宮深層で、エルフの美少女アメリアと出会い――。これは“暗殺者”の能力を得た少年が、エルフの少女と出逢い真の”暗殺者”へと至るまでの物語。 ■キャスト: 大塚剛央(織田 晶役)、水野 朔(アメリア・ローズクォーツ役)ほか■メディア・形式: テレビ東京 / BS フジ / アニマックス / 各配信サービス■放送時期: 2025 年 10 月放送予定■ジャンル: 転生・なろう系・異世界ファンタジー■時間: 30 分×12 話(1 クール)■原作: 赤井まつり 「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」(オーバーラップ文庫刊)■キャラクター原案: 東西■原作コミック: 合鴨ひろゆき(「コミックガルド」連載)■アニメーション制作: サンライズ■監督: 羽原信義「蒼穹のファフナー」、「境界戦機」■シリーズ構成: 岡田邦彦「陰の実力者になりたくて」脚本、「聖剣学院の魔剣使い」シリーズ構成■キャラクターデザイン: 岡田洋奈、斉藤香「ガンダムビルドダイバース」■製作委員会: ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント、Crunchyroll、アニマックス、TMS、オーバーラップ、ワーナーミュージック・ジャパン、CTW、テレビ東京メディアネット、ドコモ・アニメストア、BS フジ、叶音 ■アニメ公式ホームページ、公式Xアカウント、及び公式ハッシュタグ公式ホームページ: https://sutetsuyo-anime.com/公式X: https://x.com/sutetsuyo_an公式ハッシュタグ: #ステつよ 関連リンク ◆VESPERBELL オフィシャルYouTubeチャンネル◆VESPERBELL オフィシャルX◆ヨミ オフィシャルX◆カスカ オフィシャルX

