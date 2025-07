Chevonの新曲「菫」が、本日7月6日に配信リリースされた。 この楽曲は、7月4日(土)から放送開始のテレビ東京 ドラマ24『40までにしたい10のこと』オープニングテーマとして、Vo.谷絹 茉優が原作と脚本を読み書き下ろしたドラマに寄り添うハッピーソング。 ドラマのテーマである「同性愛」を、それこそ漫画やドラマにするような特筆すべきことではなく、”街の中で淡々と過ぎてゆく景色のひとつでありあくまで個人的な幸福”と捉え、Vo.谷絹が自身の昔を思い出しながら、ささやかに小さな幸福を拾い集めるように書き下ろした作品となっている。 さらに、Chevon公式YouTubeチャンネルでは『40までにしたい10のこと』ドラマOPのノンクレジット映像も期間限定で公開された。 Chevonは今秋に主催イベント<よしなに>の全国編を開催予定。各地ゲストにUNISON SQUARE GARDEN、フレデリック、THE ORAL CIGARETTES、須田景凪、indigo la Endを迎えた2マンツアーとなっており、ファイナルはZepp Hanedaでのワンマン公演となっている。 Digital Single「菫」2023年7月6日配信リリースhttps://Chevon.lnk.to/Sumire ドラマ『40までにしたい10のこと』2025年7⽉4⽇スタート 毎週⾦曜深夜24時12分〜24時42分放送局:テレビ東京、テレビ⼤阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送BS放送局:2025年7⽉8⽇スタート 毎週⽕曜深夜24時00分〜24時30分配信:各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」、「U-NEXT」にて第⼀話から最新話まで独占⾒放題配信▶Lemino: https://lemino.docomo.ne.jp/▶U-NEXT: https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて⾒逃し配信▶テレ東HP: https://video.tv-tokyo.co.jp/▶TVer: https://tver.jp/series/srbqpn7dh57▶Lemino: https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7 <Chevon pre. よしなに 〜全国編〜>2025年10月7日(火)Zepp Sapporow/ UNISON SQUARE GARDENOPEN 18:00/START 19:00 2025年10月19日(日)仙台GIGSw/ フレデリックOPEN 17:30/START 18:30 2025年11月3日(月)Zepp Osaka Baysidew/ THE ORAL CIGARETTESOPEN 17:30/START 18:30 2025年11月6日(木)Zepp Fukuokaw/ 須田景凪OPEN 18:00/START 19:00 2025年11月11日(火)Zepp Nagoyaw/ indigo […]

