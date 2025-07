アユニ・Dがフロントマンを務めるPEDROが、TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』エンディングテーマとなっている新曲「愛愛愛愛愛」を7月9日に配信することを発表した。 本作はアニメ用にアユニ・Dが楽曲を書き下ろし、シンガーソングライターの友成空がアレンジを担当、アニメの世界観に寄り添ったアップテンポなバンドサウンドに仕上がっている。 また、TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』のノンテロップエンディング映像も公開された。こちらでも新曲「愛愛愛愛愛」の一部を聴くことができる。 ■デジタルシングル「愛愛愛愛愛」 2025.07.09 Releasehttps://lnk.to/PEDRO_love ■TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』O.A.情報 TOKYO MXにて7月4日(金)25時〜BS日テレにて7月5日(土)23時〜サンテレビジョンにて7月5日(土)23時〜テレビ神奈川にて7月7日(月) 25時〜AT-X にて7月9日(水)23時30分〜毎週(金)11:30 ※リピート毎週(火)17:30 ※リピート ◾️<Special One-Man Show「ちっぽけな夜明け」>日時:8月11日(月・祝)OPEN 17:00 / START 18:00会場:日比谷野外大音楽堂 ◆チケット金額・指定席 S席¥13,000(税込)/指定席¥6,500(税込)・学生チケット(指定)¥3,000(税込) ※S席の販売なし※未就学児童入場不可※全て電子チケット対応※リフト、ダイブ、サーフ、モッシュ禁止※写真撮影、動画録画、録音禁止※学生チケット(高校生以下)のお客様は会場にて学生証提示必須。提示できない場合は差額を窓口にてお支払い頂きます。 ・チケット一般発売日指定席 ¥6,500(税込)/学生チケット¥3,000(税込)受付期間:7月12日(土)10:00〜受付URL:http://w.pia.jp/t/pedro/ ◾️<PEDRO TOUR 2025「I am PEDRO TOUR> 2025年10月5日(日)静岡・Live House浜松窓枠 16:15 / 17:00 2025年10月6日(月)兵庫・神戸Harbor Studio 18:15 / 19:00 2025年10月10日(金)広島・LIVE VANQUISH 18:30 / 19:00 2025年10月15日(水)北海道・旭川CASINO DRIVE 18:30 / 19:00 2025年10月16日(木)北海道・PENNY LANE2418:15 / 19:00 2025年10月24日(金)東京・Zepp Shinjuku(TOKYO) 17:30 / 18:30 2025年11月4日(火)宮城・darwin 18:30 / 19:00 […]

The post PEDRO、新曲「愛愛愛愛愛」を配信リリース first appeared on BARKS.