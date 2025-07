荘厳なSEが鳴り響くと、とろけそうなほどに暑い午後の空気感がグッと引き締まる。観客が頭上で手を合わせたり、コブシを掲げその登場を待つのは、BRAHMANだ。 ◆ライブ写真 ステージ左右の大型ヴィジョンに映像が流れ、KOHKI(G)、MAKOTO(B)、RONZI(Dr)が登場し、TOSHI-LOW(Vo)の登場と共に映像でBRAHMAN30周年のロゴが打ち出される。会場が歓喜で包まれるなかスタートしたのは、「鼎の問」。ゆったりと刻まれるビートに身を任せるようにスタンドマイクを握って歌い出す、TOSHI-LOW。徐々にメロディアスに、また激情を迸らせて温度を上げるベースとギターに、観客は全身で音を浴びるかのようにグッと体を乗り出していく。密度の濃い時間が編み上げられていく、そんな雰囲気だ。 「6年ぶり、京都大作戦。呼んでくれてどうもありがとう。BRAHMAN、はじめます」。TOSHI-LOWの挨拶を皮切りに、「賽の河原」からは間髪入れずに曲を連投する、怒涛の展開となっていく。アクセルを踏みっぱなしで加速を続けるそのスピード感もさることながら、ボルテージがどんどん上がっていくバンドアンサンブルに、観客はそのコブシに力を込めて振るい、また全力でぶつかっていく。 硬質でブルータルなハードコアサウンドやパワフルなTOSHI-LOWとKOHKIとの掛け合いに、観客もまた叫びを上げる「SEE OFF」。アグレッシヴな「DEEP」で観客はもみくちゃとなって、ギターソロに歓声をあげる。また間髪入れずに「BEYOND THE MOUNTAIN」に突入すると、観客は体を揺らす。暑さもありそろそろ疲れが出てくる時間帯だと思うが、ステージからはどんどんと燃料が注がれていって、観客は前のめりにならざるを得ない状態だ。 さらに、今年2月にリリースしたアルバム『viraha』から、モーターヘッドのカバー「Ace Of Spades」が続く。頭のベースラインから歓声が上がって、ドライヴ感満点に加速していくビートに観客がヘッドバングする。とくにこの曲ではグルーヴの要となるRONZIとMAKOTOが向き合って、笑顔を見せながらプレイしているのが印象的だ。 シングルとしてリリースされ、アルバム『viraha』の1曲目を飾った「順風満帆」では、TOSHI-LOWはTシャツを脱ぎ捨てて、ステージを闊歩しながら力強くその歌声を響かせた。ヴィジョンには、指先からも汗がこぼれ落ちる姿が映し出されるくらい渾身の歌、言葉が観客を鼓舞する。 ここに続いた「WASTE」では、盟友・細美武士が登場しTOSHI-LOWと共にコブシを振り上げて歌い、続く「今夜」ではメロウに、ふたりのハーモニーを聴かせる。TOSHI-LOW「今日は飲める?」、細美「飲めるよ」、TOSHI-LOW「やった!」と言葉を交わしながら「一緒に飲もう、一緒に歌おう」(TOSHI-LOW)と観客に語りかけるように歌う「今夜」の優しさが太陽が丘を包む。歌心のあるベースラインは、そこに切なさも添えてくれる。 「15年前だったら誰もがこんなに仲良くなるって思わなかったでしょ、細美武士」とTOSHI-LOWは改めて友を紹介し、送り出した。「俺もどこかで変わったんだろうね。今日楽屋に来てもみんなが挨拶をしてくれて、こんなに雰囲気のいいフェスが世の中にあるんだなと。その京都大作戦を俺はずっと出ないって拒否してきて」というTOSHI-LOWの言葉を、舞台袖で笑みを浮かべ聞いている10-FEETがカメラで映し出される。そして2015年に初めて出演したこと、その打ち上げでKOUICHIに絡んでもう呼ばれないだろうと思っていたが2019年にまた呼んでもらって、「なんて心が広いんだと」思った話をする。 「そこからが、俺たちが大人になってからのいろいろです。あれはコロナの2年目かな、TAKUMAとやりとりをしてたなかで、今レンタカー借りたからドライブ行こうってGW真ん中の真夜中に誘ってきて。ふたりで東京を当てもなくぶらぶらするっていう、大学生みたいなドライブを明け方までしたよね」と、そのドライブでお互いが上京して初めて住んだアパートを見に行ったエピソードを楽しそうに話す。 「俺たちは、青春時代を一緒に過ごしてこなかったから、こういうことをやってなかったんだけど、それが取り戻せた気がして。自分のアルバムには写ってないけど、ちがうところではちゃんと時代が動いていて、ちがうアルバムがあることをなんで認めてなかったんだろうと反省した夜だった」という。今日この話をしようとLINEを振り返っていたら、以前のARABAKI ROCK FESでのTAKUMAとのやりとりがあり、“(打ち上げに)TAKUMAを絶対連れてきてね”ととある人からの伝言を伝えたメッセージが残っていた、その人物がThe Birthday・チバユウスケだったことを明かしてくれた。 「今日は誰と飲んでるんだろう。川の向こうで、雲の上で、星のそばで。京都にも降りてきてくれたらいいのに」と、共通の友人であるチバへ捧げるように、ラストに送ったのは「charon」。TAKUMAが舞台袖で体育座りで聴き入ってる。また笑顔で、天を仰ぐようにして歌う姿に、観客はそれぞれのさまざまな思いを重ねるように歌を噛みしめていく。<京都大作戦>の歴史にまたひとつ、エモーショナルな思い出を刻んだステージとなった。 文◎吉羽さおり写真◎青木カズロー セットリスト1.​ 鼎の問2.​ 賽の河原3.​ SEE OFF4.​ DEEP5.​ BEYOND THE MOUNTAIN6.​ Ace Of Spades7.​ 順風満帆8.​ WASTE9.​ 今夜10.​ charon <京都⼤作戦2025 〜暑さも⾬もお茶のこ祭祭〜><MISSION IMPOSSIBLE-KYOTO 2025 〜No big deal in the heat or rain〜>7⽉5⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ7⽉6⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージopen9:30 / start11:00※⾬天決⾏ / 荒天中⽌〒611-0031 […]

