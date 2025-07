7人組グローバルグループ・ENHYPENが6日、東京・味の素スタジアムでワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』東京2日目公演を開催。日本人メンバーのNI-KIが、ENGENE(ファンネーム)への感謝を直筆の手紙にしたためた。同公演は、ENHYPENの3回目のワールドツアー。2024年10月に韓国・コヤン公演を皮切りにスタートし、日本では24年11月から25年1月にかけてK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催。3都市6公演で約19万人を動員した。今回は、その追加公演として2都市スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』を開催する。

ENHYPENにとって初の日本スタジアム公演であり、デビューから約4年7ヶ月での日本でのスタジアム公演開催は、海外アーティスト史上デビュー後最速かつ日本2都市でのスタジアムツアー開催はK-POP第4世代グループ初の快挙となる。NI-KIは、公演前の取材会できのう5日に行われた日本スタジアムツアー初日公演について「暑い中、僕たちだけを見にしてくださることがありがたいことです」と感謝。「パフォーマンスで恩返しできたらという気持ちでいっぱいです」と力強く語っていた。その宣言通り、2日目公演でも圧倒的なダンススキルから繰り出されるパワフルかつ繊細なダンスで観客を魅了。カリスマ性のあるパフォーマンスで観客を惹きつけていた。ライブ終盤、NI-KIは「デビュー4周年ということで大したものじゃないんですが、手紙を」と、赤い封筒を取り出して照れ笑い。メンバーが一斉に「NI-KIらしくないね?」「いつ書いた?」「何?」「韓国で(書いたの)?」「なんか一生懸命書いていたよね?」「初めて見るよ、NI-KIの手書きの手紙!」と質問攻めにすると、最年少らしい無邪気な笑顔を見せた。直筆の手紙をモニターに映し出しながら「ENGENEの皆さん、こんにちは。NI-KIです。ENGENEの皆さんに感謝(プレジャー)の気持ちを伝えたくて手紙を用意しました」と切り出し、「いつも僕達のそばで尽きることのない応援と愛を下さり、感謝の気持ちで胸がいっぱいです」と思いを伝えた。続けて「これからENGENEと作っていく思い出が、どんなものになるのかすごく気になりますし、今までよりもこれからの方がもっともっと長いと思うので、どうかこれからも今のように僕達のそばで見守っていただけると幸いです」とお願いし、「僕たちもENGENEの皆さんがくださる愛に応えられるようにもっと頑張ります」と誓った。NI-KIの手紙には、ENGENEだけでなく、メンバーも「泣きそう!泣いちゃうよ!」と感激。瞳を潤ませていたNI-KIは「(直筆手紙)いる人〜?」と冗談を交え、照れ隠しをしていた。【直筆メッセージ全文】ENGENEの皆さん。こんにちは、NI-KIです。ENGENEの皆さんに感謝(プレジャー)の気持ちを伝えたくて、手紙を用意しました。いつの間にかもう4年がすぎましたね。長いと言えば長い時間ですが、今までを思い出すと、本当に一瞬だった様にも思います。いつも僕たちのそばで尽きることのない応援と愛を下さり、感謝の気持ちで胸がいっぱいです。これからENGENEと作っていく思い出が、どんなものになるのかすごく気になりますし、今までよりもこれからの方がもっともっと長いと思うので、どうかこれからも今の様に僕ちのそばで見守っていただけると幸いです。僕達もENGENEの皆さんが下さる愛に応えられるようにもっと頑張ります。ENGENE、本当に愛してます。