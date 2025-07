7人組グローバルグループ・ENHYPENが6日、東京・味の素スタジアムでワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』東京2日目公演を開催。公演に先立って行われたフォト・ムービーセッションでは同スタジアムツアーで初披露となる「Shine On Me」への想いを語った。「Shine On Me」は、日本4thシングル「宵 -YOI-」のタイトル曲。バンドサウンドとエモーショナルなメロディーがキャッチーなJ-POP調のバラードとなっている。

取材会では、JAKEが「僕たちが初めて『Shine On Me』をデモで聞いたときに、日本のシングルのタイトル曲だと聞いて、日本にいらっしゃるENGENEの皆さんに好きになってもらえる曲だろうなと感じました」と振り返り、「夏にぴったりな爽快感のある曲だと思うのですが、きのう(5日)初めてライブで披露することができました。ENGENE(ファンネーム)の皆さんに喜んでもらえたなと思っておりますし、これからもまた楽しみですし、本当にうれしく思っています」と声を弾ませていた。また、JUNGWONは「これまでタイトル曲は韓国語バージョンのものを日本語にアレンジしていましたが、今回は初めて日本のオリジナル曲がタイトルになりましたので、そこに注目していただければと思います」とアピール。「『Shine On Me』は、今まで『BLOSSOM』という曲を特に好きになっていただいていたのですが、第2の『BLOSSOM』になるんではないかと思えるし、今からとても楽しみにしています」と期待を寄せた。公演では、ステージでは、美しい日本語詞をうたうENHYPENの美声が聴く人すべてを包み込むようなエモーショナルな歌唱を届け、瞳をうるわせるENGENEの姿も。ENGENEからは自然と拍手が巻き起こった。歌唱後、SUNGHOONは「デビュー4周年に合わせて日本オリジナル曲をタイトル曲にできて、とてもうれしいです。きのうに続き、きょうの『Shine On Me』でENGENEと過ごした夏の夜がさらに美しくなった気がします」とほほ笑んだ。同公演は、ENHYPENの3回目のワールドツアー。2024年10月に韓国・コヤン公演を皮切りにスタートし、日本では24年11月から25年1月にかけてK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催。3都市6公演で約19万人を動員した。今回は、その追加公演として2都市スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』を開催する。ENHYPENにとって初の日本スタジアム公演であり、デビューから約4年7ヶ月での日本でのスタジアム公演開催は、海外アーティスト史上デビュー後最速かつ日本2都市でのスタジアムツアー開催はK-POP第4世代グループ初の快挙となる。