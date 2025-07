7人組グローバルグループ・ENHYPENが6日、東京・味の素スタジアムでワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』東京2日目公演を開催。日本デビュー4周年の記念日をともにした。※以下、ネタバレありENGENE(エンジン/ファンネーム)の期待が高まる中、センターステージにたたずんでいた筒状のスクリーンがゆっくりと上昇。堂々とラインナップした7人のメンバーが姿を現した。客席からは、割れんばかりの大歓声が沸き起こった。

オープニングを飾ったのは、人気曲「Brought The Heat Back」。パワフルかつファンキーなパフォーマンスで一気に会場の視線を引きつけると、絶え間なく変化するトラックに乗せて、細部までそろった“刀群舞”で観客を魅了。ステージには花火も打ち上がり、華々しい幕開けをさらにドラマチックに彩った。「FEVER」に続いて、各メンバーがあいさつすることに。JUNGWONが「きょうは味の素スタジアムでの2回目の公演ですが、僕たちにとって特別な理由があります。きょう、日本デビュー4周年だからです!」と声を上げると、スタジアム中が温かな拍手と歓声に包まれた。SUNGHOONは「アリーナドームに続き、スタジアムまで僕たちの成長にはいつもENGENEの皆さんが一緒でした。きょう、この場を借りて、改めて感謝の気持ちを伝えたいと思います」と感謝の想いを語り、ENGENEを優しく見つめた。「きのうの公演の余韻で寝られなかった」というNI-KIは、「きょうも幸せな思い出を一緒に作りましょう!」と笑顔で呼びかけ、会場のボルテージはさらに上昇した。そんな中、JUNGWONの「夏と言えば水遊びが欠かせないでしょ?」という合図とともに、スタジアム規模の水鉄砲が一斉に噴射。水しぶきが舞い降りる中で「ParadoXXX Invasion」がスタートし、夏ならではの開放感とスケール感あふれるステージが展開された。続いて披露された「Future Perfect(Pass the MIC)」では、炎の演出に負けない魂のこもった歌声で会場をさらに熱く盛り上げた。同公演では、ユニットソングでも多彩な魅力を発揮した。JAY、JAKE、SUNGHOONによる同い年トリオは、妖艶な雰囲気をまといながら「Lucifer」を披露。指先まで美しさが行き届いた所作や、視線の動かし方、しなやかな仕草に、ENGENEたちは思わずうっとりと見惚れていた。一方、JUNGWON、HEESEUNG、SUNOO、NI-KIの4人は、鋭いロックサウンドが印象的な「Teeth」で一気に空気を切り替えた。ワイルドなダンスで会場の熱気を高めながらも、それぞれの個性が際立つ中でしっかりと一体感を見せ、観客を圧倒した。JAYは、ギターの生演奏でも会場を沸かせて「Blessed-Cursed」へとつなげた。「Bite Me」では、ENHYPENの真骨頂ともいえるダークでミステリアスな魅力がさく裂。シックな世界観と緻密なパフォーマンスで観客を惹き込んだ。一転して、「Your Eyes Only」「Orange Flower(Your Complete Me)」では、メンバーたちがトロッコに乗って客席をまわりながら、無邪気な笑顔で水鉄砲を噴射。ステージ上のクールな姿とはまた異なる、愛くるしい一面で観客を楽しませた。緩急のある演出で、彼らの多面的な魅力が際立つステージとなった。さらに、日本4thシングル「宵 -YOI-」のタイトル曲「Shine On Me」を、初日公演に続いて初披露。バンドサウンドとエモーショナルなメロディーが印象的なJ-POP調のバラードで、美しい日本語詞を丁寧に歌い上げるENHYPENの美声が会場を包み込んだ。心に響くようなエモーショナルな歌唱に、思わず瞳をうるませるENGENEの姿も見られた。ライブ終盤、各メンバーがあいさつする中、NI-KIは直筆の手紙を持参。「ENGENEの皆さんに感謝(プレジャー)の気持ちを伝えたくて手紙を書きました」と切り出し、「今までよりもこれからの方が長くなる」と今後もともに日々を過ごすことを約束。「僕たちもENGENEの皆さんがくださる愛にこたえられるように頑張ります。ENGENE、本当に愛しています」と伝えた。日本デビュー4周年をケーキで祝い、HEESEUNGのピアノ演奏からスタートさせた「XO(Only If You Say Yes)」「No Doubt」「Bad Desire(With or Without You)」で本編は幕を閉じた。同公演は、ENHYPENの3回目のワールドツアー。2024年10月に韓国・コヤン公演を皮切りにスタートし、日本では24年11月から25年1月にかけてK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催。3都市6公演で約19万人を動員した。今回は、その追加公演として2都市スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』を開催する。ENHYPENにとって初の日本スタジアム公演であり、デビューから約4年7ヶ月での日本でのスタジアム公演開催は、海外アーティスト史上デビュー後最速かつ日本2都市でのスタジアムツアー開催はK-POP第4世代グループ初の快挙となる。