ギャンブルにのめり込んでしまい、やめたくてもやめられない状況になってしまうギャンブル依存症は世界的な問題であり、世界保健機関(WHO)は世界人口の1.2%がギャンブル依存症を患っていると推定しています。オーストラリアの研究チームが行った実験では、「カジノの照明の色」が人々の脳に影響を及ぼし、より高いリスクを取るように促している可能性があることが判明しました。

Circadian photoreception influences loss aversion | Scientific Reportshttps://www.nature.com/articles/s41598-025-97370-zCould lighting be the new gambling regulator? - Newshttps://news.flinders.edu.au/blog/2025/06/04/could-lighting-be-the-new-gambling-regulator/Casino Lights Could Be Warping Your Brain to Take Risks, Scientists Warn : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/casino-lights-could-be-warping-your-brain-to-take-risks-scientists-warn研究チームによると世界全体で約16億人が何らかのギャンブルを行っているそうで、スマートフォンやPCの普及に伴い、インターネットを通じてオンラインカジノやスポーツ賭博を行う人も急増しています。人々をギャンブルに駆り立てる要因にはさまざまなものがありますが、スロットマシンから鳴る大きな音や光、あるいはギャンブル場の照明なども、人々のギャンブル行動に影響を及ぼす可能性があるとのこと。そこで、オーストラリアのモナシュ大学やフリンダース大学などの研究チームは、LEDやカジノの照明に含まれる「青色を多く含む光」が脳に影響を及ぼし、ギャンブルをするように誘導しているのではないかという仮説を立てました。研究チームは18〜27歳のボランディア15人を集め、「青色の光を多く含む部屋」と「青色の光を抑制した部屋」の両方でタスクを行わせました。タスクはギャンブルを模倣したもので、被験者は「リスクがあるがリターンも大きい賭け」と「リスクは少ないが見返りもほとんどない」のうちどちらかを選択する試行を繰り返しました。被験者へは事前に、タスクの結果に応じて20ドル(約2900円)の報酬がもらえることが伝達されていたとのこと。被験者がタスクを行った部屋の様子は以下の通りで、左が「青色の光を多く含む部屋」、右が「青色の光を抑制した部屋」です。2つの部屋で青色の光の量は異なりますが、明るさはどちらも一定でした。実験の結果、被験者は青色の光が豊富な部屋でタスクを行った場合、損失を回避する傾向が著しく低下し、より安全な選択肢よりもリスクの高い賭けを選択する可能性が高くなることが判明。また、男性は女性よりもリスクの高い賭けをする傾向が強く、これは男女間のギャンブル行動の違いに関する過去の研究結果とも一致しています。論文の筆頭著者であるフリンダース大学のアリシア・ランダー博士は、「青色の光が少ない条件下では、人々は100ドル(約1万4000円)の損失を100ドルの利益よりはるかに強く感じました。損失は単に悪いものだと感じられたのです。しかし、カジノのマシンで見られるような明るい青色の光が豊富な環境下では、100ドルの損失はそれほど悪いと感じられず、人々はリスクを取ることにより前向きになりました」と述べました。今回の研究結果は、青色の光が報酬や意思決定に関する脳領域の神経処理を変化させ、損失に関する負の感情を抑制する可能性があることを示しています。そのため、カジノ場やスロットマシン、オンラインカジノのプラットフォームなどで青色の光を規制することで、衝動的なギャンブルを減らせる可能性があるとのこと。フリンダース大学保健医学研究所(FHMRI)のショーン・ケイン教授は、「青色の波長が多い光の下では損失に対する認知感度が低下するため、人々はリスクと報酬を性格に判断できなくなる可能性があります。カジノの照明の青色を暗くするだけで、より安全なギャンブル行動を促進できるかもしれません」と述べました。