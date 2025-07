原因は自分にある。(通称・ゲンジブ)が、自身の4thフルアルバムより「貴方らしく」のミュージックビデオを7月6日(日)19時にYouTubeプレミア公開する。 4thフルアルバム『核心触発イノベーション』は、原因は自分にある。の Core(核)である「哲学/文学表現」に新しい解釈が Feel (触れる)することによって生まれる革新的作品集としてリリース。 MVが公開される収録曲「貴方らしく」は、透明感のあるピアノロックサウンドに、同じ道を歩んできた仲間への想いが織り交ぜられた歌詞が特徴的な一曲で、7月12日・13日に開催される国立代々木競技場 第一体育館での公演に臨む彼らにぴったりの楽曲となっている。 今回のMVは、ドキュメンタリータッチで昨年からのメンバーの活動の裏側を切り取った、アニメーションと実写が融合したフィルム仕立ての作品。 過去のライブやTikTokで話題に上った「因果応報アンチノミー」や.ENDRECHERI./堂本剛が手がけた楽曲「LLL」のMV撮影シーン、また本楽曲「貴方らしく」のレコーディングに励むメンバーの様子などが映されている。 さらに、グループデビュー記念日である7月7日(月)の20時からはYouTubeにてメンバー全員によるデビュー6周年記念生配信が行われる。 リリース情報 ■4thフルアルバム『核心触発イノベーション』2025年4月23日(水) 発売https://lnk.to/genjibu_4thflal <ARENA LIVE 2025 序破急> 東京:国立代々木競技場 第一体育館2025年7月12日(土)開場16:00 / 開演17:002025年7月13日(日)開場16:00 / 開演17:00 関連リンク ◆原因は自分にある。オフィシャルサイト◆原因は自分にある。オフィシャルX◆原因は自分にある。オフィシャルInstagram◆原因は自分にある。オフィシャルYouTubeチャンネル◆原因は自分にある。オフィシャルTikTok

