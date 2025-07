Bimiが、本日開催された全国ツアー<Bimi Release Party Tour 2025 -R- Supported by TOSHIN>ツアーファイナルにて、9月から10月に開催されるライブ情報が解禁となった。 今回発表されたのは、コンセプチュアルな世界観を体現する自主企画ライブ<Bimi Live Galley>シリーズの3本。第6弾のサブタイトルは“Jealous”、このタイトルが意味する内容は今後徐々に明らかとなっていくとのこと。 さらに、第7弾、第8弾のサブタイトルは“2nd Anniv.”を据え、4月にメジャー1stアルバムをリリースし、ますます勢いにのるBimiのメジャーデビュー2周年を記念した公演になる予定だ。第7弾は愛知公演、第8弾は東京公演と2都市での開催となる“2nd Anniv.”公演だが、この2公演それぞれの内容についても続報に注目だ。 なお、本日開催されたツアーファイナルの模様は、楽屋トークを収めた特典映像付きで1週間の見逃し配信実施中。 ライブ情報<Bimi Live Galley #06 -Jealous->日程:2025年9月15日(月祝)開場 16:00 / 開演 17:00会場:東京・渋谷Spotify O-WEST詳細URL:https://bimi-official.com/live/885/ <Bimi Live Galley #07-2nd Anniv. side AICHI->日程:2025年10月12日(日)開場 16:00 / 開演 17:00会場:愛知・名古屋BOTTOM LINE詳細URL:https://bimi-official.com/live/886/ <Bimi Live Galley #08 -2nd Anniv. side TOKYO->日程:2025年10月17日(金)開場 18:00 / 開演 19:00会場:東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGE詳細URL:https://bimi-official.com/live/887/ 【チケット】※3公演共通スタンディング:¥7,700(税込/整理番号付き) ・一次先行受付リンク一覧:https://elr.lnk.to/0608PR受付期間:7月6日(日)19:00 〜 […]

