Mrs. GREEN APPLEが、アニバーサリーベストアルバム『10』をCDリリース前夜となる7月7日(月)AM0:00にデジタルアルバムとして先行配信することを発表された。 ダウンロードアルバム限定にはボーナストラックとして「道徳と皿 〜2025ver.〜」を特別収録。2015年7月8日にリリースしたデビューミニアルバム『Variety』に収録された「道徳と皿」が、10年の歳月を経てアップデートされる。 また、その『10』初回限定盤の特典映像として、すでに発表されている「Studio Session Live #4 “Variety”」のほかに、「Mrs. GREEN APPLE 10周年記念メンバー座談会」も収録されることが明らかになった。 さらに『10』にラインナップされるMAGICAL PRICE盤のアートワークも公開された。MAGICAL PRICE盤は、歌詞ブックレットは付属せずにQRコードから歌詞を閲覧する形式となっており、1,980円(税込)という手に取りやすい価格設定となっている。 現在、全国各所では『10』のプロモーション企画「CD聴こうよ。」が行われており、特別にラッピングしたJR山手線が7月17日(木)まで期間限定で運行中だ。また、メンバーの名前にちなんだ「JR”大森“駅」「土佐くろしお鉄道”若井“駅」「JR”藤沢“駅」でも広告を掲出している。そして明日7月7日(月) から7月14日(月)までSHIBUYA TSUTAYAにて特別企画<CD聴こうよ。展@TSUTAYA>を開催する。さらに、MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN MITSUI SHOPPING PARK のスペシャル企画として、明日7月7日(月) から7月13日(日)までMIYASHITA PARK South 3F アートギャラリー『SAI』にて、10年をじっくりと振り返ることのできる特別企画<Mrs. GREEN APPLE 10th Memorial Room>が開催される。 ■アニバーサリーベストアルバム『10』(ストリーミング/ダウンロード盤) 2025年7月7日(月)AM0:00 配信開始ダウンロードアルバムのみのボーナストラックとして「道徳と皿 〜2025ver.〜」を収録。https://lnk.to/MGA_10thal※Apple Music/iTunes Storeは諸事情により1時間前後遅れる可能性があります。 ◾️アニバーサリーベストアルバム『10』 2025年7月8日(火)リリース『10』特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/ ◆『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』 […]

The post Mrs. GREEN APPLE、ベストAL『10』先行配信が決定。DL限定ボーナストラックに「道徳と皿 〜2025ver.〜」収録 first appeared on BARKS.