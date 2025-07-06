¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¶¤Ã¤¿¡×°ìÈ¯¤¬³Ú¡¹¤È¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¤Î°µÅÝÅª¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹¤ó¤À¤Ê¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½1À¾Éð¡Ê6Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬ÄìÃÎ¤ì¤Ì¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢ÆñÅ¨º¸ÏÓ¤«¤é·è¾¡¤Î8¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î4²ó2»à°ìÎÝ¡£ÀèÈ¯¤Î¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤¬Åê¤¸¤¿Äã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ËÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¡£¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢³Ú¡¹¤Èº¸ÍãÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÂÎ¤¬¤¦¤Þ¤¯È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤¸¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î8Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥¢¡¼¥Á¡£ÁÀ¤¤µå¤È¤Ï°ã¤¦µå¼ï¤Ë¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¡£ºòµ¨¤è¤ê1¡¦5¥»¥ó¥ÁÄ¹¤¯¤·¤¿87¥»¥ó¥Á¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¶¤ì¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ½Å°ÜÆ°¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥í¥¹¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2Àï2ÇÔ¤À¤Ã¤¿¶ùÅÄ¤Ë¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤ÇÅÚ¤ò¤Ä¤±¤¿°ìÈ¯¡£ÄÌ»»413ËÜÎÝÂÇ¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤â¡ÖÆñ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ó¤ÊÄã¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤âÎ¿²ï¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¬¡Ë¤¹¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡×¤òÄÉµá¤·¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ëÆùÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼»þÂå¤Î2022Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¥·¡¼¥º¥ó10ËÜÎÝÂÇ¤Þ¤Ç¤¢¤È2ËÜ¡£¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤ÊÆùÂÎ¤Ç°ìµ¤¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë