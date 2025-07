2025年6月5日に登場したNintendo Switch 2では、外部ストレージとしてmicroSD Expressカードを採用しています。前世代のNintendo Switchで採用されていたmicroSDカードと比較して、microSD Expressカードは読み書き速度が爆速になっているとのことで、任天堂公認ライセンス製品である「Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2」の読み書き速度を測定してみました。実際に任天堂公式サイトでSwitch2を購入する際に同時購入で選択できた実物を使います。

Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2 | My Nintendo Store(マイニンテンドーストア)https://store-jp.nintendo.com/item/hardware-accessory/VM_BEE_A_SD01BSamsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2のパッケージには、マリオが大きく描かれています。パッケージの裏面はこんな感じ。スピードクラスは10、ビデオスピードクラスはV30、アプリケーションパフォーマンスクラスはA1となっています。ハサミでパッケージを切って開けます。Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2を取り出したところ。外装は赤色で、「Samsung」とマリオの「M」、microSD Expressのロゴ、容量を示す「256」が書かれています。裏面。端子の数は通常のmicroSDと比べると多くなっています。Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2(右)と、前世代のNintendo Switchで使っていたSamsungのmicroSDXC 512GB EVO Plus(左)を並べてみました。形状や大きさには違いはありません。端子は明らかにSamsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2の方が多くなっています・Nintendo Switch 2のmicroSD Expressスロットに、Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2を挿入したところ。実際にSamsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2の読み書き速度を調べるため、SD Expressに対応したSanDiskのカードリーダー「PRO-READER SD Express Dual Card」を、SanDiskに貸してもらいました。中身は説明書とPRO-READER SD Express Dual Card本体、USB-Cケーブルです。microSDカードスロットとSDカードスロットがある正面PRO-READER SD Express Dual Cardは、SanDisknoPRO-DOCK 4に組み込むことができるようになっており、正面の枠を以下のように外すことができました。天面はこんな感じ。外装はアルミ筐体になっており、熱を逃がす構造となっています。底面にはすべり止めになるゴムの足が4つ。右側面にはSanDiskのロゴが描かれていました。左側面には製品名や認証マークが描かれています。背面には書き込み保護ロックスイッチ、接続用のUSB-Cポートがあります。というわけで、microSDXC 512GB EVO PlusとSamsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2をPRO-READER SD Express Dual Cardに挿入し、CrystalDiskMarkで読み書き速度を計測してみました。データサイズは1GiB、試行回数は5回で設定して測定した結果が以下。まずmicroSDXC 512GB EVO Plusの読み書き速度は、シーケンシャル読み込み速度が約96MB/s、シーケンシャル書き込み速度が約85MB/s、ランダム読み込み速度が約13MB/s、ランダム書き込み速度が約4.4MB/sでした。Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2の結果は以下の通りで、シーケンシャル読み込み速度が約610〜630MB/s、シーケンシャル書き込み速度が約220MB/s、ランダム読み込み速度が約25〜27MB/s、ランダム書き込み速度が約60〜70MB/sでした。読み書き速度は明らかにmicroSDXC 512GB EVO Plusよりも爆速化しており、サイズの大きいゲームのデータを読み込む時も速くなり、ロード時間も短くなると予想されます。Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2はマイニンテンドーストアで税込6980円で購入可能。ただし、記事作成時点ではNintendo Switch 2 本体抽選当選者のみが販売対象となっています。Amazon.co.jpでも取り扱われており、税込6317円で注文できました。Amazon.co.jp: 【任天堂ライセンス商品】Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2(サムスン マイクロSDエクスプレスカード 256GB) : ゲームまた、Nintendo Switch 2(日本語・国内専用)は税込4万9980円。任天堂公式ストアでは7月上旬に第5回の抽選販売が始まるほか、各種小売店でも予約が行われており、Amazon.co,jpでは以下のページで招待販売が行われています。Amazon.co.jp: Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) : ゲーム