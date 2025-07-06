¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¥ê¥±¥¸¥ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¥ã¥Ã¥×¡ß¥ì¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¥¹¤Î²Æ¥³¡¼¥Ç¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÎÃ¤ä¤«¤Ê²Æ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ûµ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÈ©¸«¤»¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥¤»¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡µ×ÌÚÅÄ¤¬¡Ö¤ª»Å»ö¤Ê¤¤Æü¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤¬Â¿¤á¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¹õ¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥ê¥ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çò¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Îµ×ÌÚÅÄ¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤¬ÈäÏª¤·¤¿²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥³¡¼¥Ç¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Û¤Î¤«¤Á¤ã¤ó¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥ÇÂç¹¥¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡¡Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£µ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¡Ê¤¯¤¤¿ ¤Û¤Î¤«¡Ë
2002Ç¯6·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£À®ìþÂç³ØÍý¹©³ØÉô¤Ëºß³ØÃæ¤Î½÷»ÒÂç³ØÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È¡£¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¥³¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡Ö¥Õ¥¸¥³¡¼¥º¡×2´üÀ¸¡Ê³ØÀ¸ÈÖ¹æ18ÈÖ¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÈÖÁÈËö´ü¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¥ß¥¹À®ìþ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2023¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡ÖMiss of Miss 2024¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×5¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Öµ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@honoka_kukita¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ûµ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÈ©¸«¤»¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥¤»¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡µ×ÌÚÅÄ¤¬¡Ö¤ª»Å»ö¤Ê¤¤Æü¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤¬Â¿¤á¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¹õ¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥ê¥ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çò¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Îµ×ÌÚÅÄ¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¡Ê¤¯¤¤¿ ¤Û¤Î¤«¡Ë
2002Ç¯6·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£À®ìþÂç³ØÍý¹©³ØÉô¤Ëºß³ØÃæ¤Î½÷»ÒÂç³ØÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È¡£¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¥³¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡Ö¥Õ¥¸¥³¡¼¥º¡×2´üÀ¸¡Ê³ØÀ¸ÈÖ¹æ18ÈÖ¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÈÖÁÈËö´ü¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¥ß¥¹À®ìþ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2023¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡ÖMiss of Miss 2024¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×5¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Öµ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@honoka_kukita¡Ë