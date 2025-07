山下幸輝、宮武颯、鈴川直弥、池田優斗、鈴陽向の5名からなるボーイズグループ・WILD BLUEが2025年9月にデビュー1周年を迎えることを記念し、特設サイトのオープンと共に5大プロジェクトを発表。その第一弾として、9月23日(火祝)に千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールでのイベント<WILD BLUE 1st Anniversary 〜 SKY VOYAGE 〜>を開催することを発表した。 WILD BLUEは、2024年9月に1st Digital Single「WILD BLUE」でデビュー。リリースを重ねながら2025年4月から5月にかけ初の全国ツアー<WILD BLUE LIVE TOUR 2025[The First Light]>を全国5都市で開催するなど、ファン=“STARRY”(読み:スターリー)と共にその軌跡を描いてきた。 9月に開催される<WILD BLUE 1st Anniversary 〜 SKY VOYAGE 〜>は、濃密な日々を共に過ごしてくれた“STARRY”と共にデビュー1周年を祝うメモリアル公演となる。会場は自身最大キャパとなる幕張イベントホール。チケットは通常の指定席に加え、前方エリアが確約され複数の特典が付いたプレミアムシートも用意されており、7月12日(土)12:00よりファンクラブ先行受付がスタートする。 なお、5大プロジェクトの残り4つも特設サイトにて随時発表とのこと。 <WILD BLUE 1st Anniversary 〜 SKY VOYAGE 〜> 2025年9月23日(火祝) 幕張メッセ 幕張イベントホール15:00開場/16:30開演▼チケット【指定席】 \9,800円(税込)【プレミアムシート】 \15,800(税込)プレミアムシート特典内容●前方エリアの指定席保証●プレミアムシート限定トレカ付き●プレミアムシート限定VIPパス付き●終演後ハイタッチ会参加券付き▼チケット販売スケジュールファンクラブ会員先行受付7/12(土)12:00〜7/21(月祝)23:59▼公演に関するお問い合わせhttps://info.diskgarage.com/▼オフィシャルサイトhttps://wildblue-official.com/page/skyvoyage/ ■WILD BLUE OFFICIAL FANCLUB情報▪️WILD BLUE OFFICIAL FANCLUBhttps://wildblue-official.com/(PC/スマートフォン)〈会費〉・年額会員/年会費 6,600円(税込)・月額会員/月会費 550円(税込) 〈会員限定コンテンツ〉・SPECIAL VIDEO・PHOTO・MEMBERS BLOGその他、チケット先行申込、会員特典など※諸般の事情により事前の通知無く変更される場合がございます。※企画やキャンペーンにより一部特典内容に違う場合がございます。 リリース情報 ■1st […]

The post WILD BLUE、5大プロジェクト始動。第1弾は自身最大キャパの幕張メッセ公演 first appeared on BARKS.