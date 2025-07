◆ENHYPEN初のスタジアムライブ

【モデルプレス=2025/07/06】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)が7月6日、東京・味の素スタジアムにてライブ「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-」を開催。公演前に囲み取材に応じた。ENHYPENにとって初の2都市スタジアムツアーとなる「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-」。7月5日・6日に味の素スタジアム、8月2日・3日に大阪・ヤンマースタジアム長居で開催される。デビューから約4年7ヶ月での日本でのスタジアム公演開催は海外アーティスト史上デビュー後最速かつ、日本2都市でのスタジアムツアー開催はK-POP第4世代グループ初の快挙となる。

前日に日本スタジアムツアー初日を迎えた感想を聞かれると、HEESEUNG(ヒスン)は「熱い天気の最中に、本当に大勢の日本にいらっしゃるENGENEの皆さんが来てくださり、感謝の言葉をまずはお伝えしたいです。僕たちにとっては初めてのスタジアム公演となったわけですけれども、日本でスタジアムで公演ができるアーティストになれたということに対して本当に光栄に思いますし、誇らしく思っています」と感謝と喜びの気持ちを吐露。「また、本当に昨日もものすごい熱気だったんですけれども、そんな中で皆さんと一緒に水鉄砲を使ったりと、とてもスカッとした公演をすることができてとても嬉しく思いました」と振り返った。NI-KI(ニキ)も「先ほどヒスンさんが言った通りに、本当に炎天下の中、僕たちを見るために何時間もENGENE(ファンの愛称)の皆さんが待ってくださったりとか、暑い中、本当に僕たちをだけを見に来てくださること自体がすごくありがたいことで、僕たちもパフォーマンスで恩返しできたらなという気持ちでいっぱいです」と感謝を言葉にした。今回の味の素スタジアムでは、7月29日にリリースされる日本4thシングル「宵 -YOI-」のタイトル曲「Shine On Me」を初披露。JAKE(ジェイク)は「僕たちが初めて『Shine On Me』をデモで聞いたときに、日本のシングルのタイトル曲だということを聞いて、これは日本にいらっしゃるENGENEの皆さんに好きになってもらえる曲だろうなと感じました」と回顧。「夏にぴったりな爽快感のある曲だと思うんですけれども、昨日スタジアム公演で初めてライブで披露することができました。ENGENEの皆さんにも喜んでいただけたなと思っていますし、これからもまた楽しみですし、本当に嬉しく思っています」と期待をにじませた。「宵 -YOI-」についてJUNGWON(ジョンウォン)は「これまで僕たちは(日本アルバムでは)タイトル曲は韓国語バージョンのものを日本語にアレンジして出してきているんですけれども、今回は初めて日本語のオリジナル曲がタイトルとなりましたので、そこにまずは注目していただければと思います」とコメント。また「タイトル曲の『Shine On Me』はENGENEの皆さんにはこれまで『BLOSSOM』という曲をとても好きになっていただいていたんですけれども、第2の『Shine On Me』になるんではないかと思えるし、きっとそうなるだろうと今からとても楽しみにしているんです」と、すでにファンに愛されている日本オリジナル曲「BLOSSOM」に触れながら語った。同日、日本デビュー4周年を迎えたENHYPEN。SUNGHOON(ソンフン)は「日本で4周年を迎えることになって、これまでたくさんの応援をしてくださったENGENEの皆さんに本当に感謝しています」と改めてファンへの想いを言葉に。最も印象に残っている日本での活動としては「初めて『MANIFESTO』の公演で日本でコンサートを行い、単独公演として京セラの公演を行ったときが最も記憶に残っています」と「ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO' in JAPAN」大阪・京セラドーム公演を挙げた。東京公演2日目を直前に控え、さらに大阪公演へと続いていく今回のツアーの意気込みを聞かれたSUNOO(ソヌ)は「大阪公演は本当に久しぶりとなるんですけれども、昨日公演をしてみたところENGENEの皆さんの反応がやはり素晴らしかったので、今後のENGENEの皆さんの反応もとても楽しみですし、今回“SUMMER EDITION”ということで、それは初となるので、大阪のENGENEの皆さんがどんな反応をしてくださるのか、今からとても期待していますし、ワクワクしています」と笑顔。日本語が堪能なJAY(ジェイ)は「僕たちにとって初めての日本でのスタジアムツアーですので、最後までファンの皆さんに一生残る思い出を作ってあげたいと思います。これからも最後までそれを叶えるためにチーム全員で全力を尽くしたいと思います」と流暢な日本語で決意を明かした。最後にリーダーのJUNGWONは「本日、ものすごい暑さとなっておりますが、数ヶ月ぶりに最も暑い日になったと聞いています。このように暑いお天気の中、この場に足を運んでくださいました記者の皆様に心から感謝申し上げます。ぜひ、今日の公演も楽しんでいただけたら嬉しいです」と報道陣に呼びかけた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】