今週の【重要イベント】景気動向指数、FOMC議事録、オプションSQ (7月7日～13日) 今週の【重要イベント】景気動向指数、FOMC議事録、オプションSQ (7月7日～13日)



――――――――――――――――――― 7月 7日 (月) ――

◆国内経済

・5月毎月勤労統計 (8:30)

★5月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ5月鉱工業生産 (15:00)

・ユーロ圏5月小売売上高 (18:00)

・米国・イスラエル首脳会談 (ホワイトハウス)



――――――――――――――――――― 7月 8日 (火) ――

◆国内経済

・5月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・6月景気ウォッチャー調査 (14:00)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ5月貿易収支 (15:00)

・米国5月消費者信用残高 (9日4:00)

・オーストラリア中銀が政策金利を発表

・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会にてブルガリアのユーロ導入を承認へ

・東南アジア諸国連合 (ASEAN) 関連外相会議 (～11日、クアラルンプール)

・米国3年国債入札



――――――――――――――――――― 7月 9日 (水) ――

◆国内経済

・6月マネーストックM2 (8:50)

・6月工作機械受注 (15:00)

★米国による日本への相互関税「上乗せ部分」の一時停止期限

◆国際経済ｅｔｃ

★中国6月消費者物価指数 (10:30)

★中国6月生産者物価指数 (10:30)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国5月卸売在庫[確報値] (23:00)

・米国5月卸売売上高 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC議事録 (6月17日・18日開催分、10日3:00)

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

・マレーシア中銀が政策金利を発表

・米国10年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

〇内外トランスライン <9384> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 7月10日 (木) ――

◆国内経済

・6月国内企業物価 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・6月都心オフィス空室率 (13:00)

・7月日銀地域経済報告・さくらリポート

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ市場休場

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・韓国中銀が政策金利を発表

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]デルタ・エア・ラインズ 、リーバイ・ストラウス 、[印]タタ・コンサルタンシー・サービシズ



――――――――――――――――――― 7月11日 (金) ――

◆国内経済

★オプションSQ

・6月投信概況 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ6月消費者物価指数[確報値] (15:00)

・英国5月GDP (15:00)

・米国6月月次財政収支 (12日3:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇ウッドフレンズ <8886> [東証Ｓ・名証Ｍ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 7月12日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 7月13日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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