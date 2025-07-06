ÃË»Ò400£í¤Ç¤Þ¤µ¤«¡Ä1Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤Îº´Æ£É÷²í¡¢¥ì¡¼¥ó¿¯³²¤Ç¼º³Ê¡Ö¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡¡º£Àô·øµ®¤¬·«¤ê¾å¤¬¤êV
Î¦¾å¡¦ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü
¡¡9·î¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÎ¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï6Æü¡¢Æ±²ñ¾ì¤ÇºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ïº´Æ£É÷²í¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¤¬1Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¡¼¥ó¿¯³²¤Ç¼º³Ê¤Ë¡£0ÉÃ01º¹¤Ç2Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿º£Àô·øµ®¡ÊÆâÅÄÍÎ¹ÔAC¡Ë¤¬·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¶ÊÁöÏ©¤Ç¡¢º¸Â¤¬ÆâÂ¦¤Î¥é¥¤¥ó¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£ÆüËÜÎ¦Ï¢¤ÎµÏ¿Â®Êó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¼º³ÊÍýÍ³¤ò¡Ö±ïÀÐ¤Þ¤¿¤ÏÆâÂ¦¥é¥¤¥ó¤Î¡¢¾å¤Þ¤¿¤ÏÆâÂ¦¤ò2Êâ°Ê¾åÁö¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥é¥¹¥È¤Ç¤·¤Ã¤¯¤êÆþ¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿º´Æ£¡£¡Ö°ì½ÖÆþ¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£2Êâ¡¢Êâ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È¡£¼º³Ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£´ê¤¤¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤Ï45ÉÃ28¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼º³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç45ÉÃ29¤È0ÉÃ01º¹¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤¿º£Àô¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¡£¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¤Ï¡¢¡Öº£²ó¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦²¿ËÜ¤«½Å¤Í¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¡ÊÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¡Ë¸Ä¿Í¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò¤È¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È·üÌ¿¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë