7人組グローバルグループ・ENHYPENが6日、東京・味の素スタジアムでワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』2日目公演を開催。それに先立って、メンバーがフォト・ムービーセッションに登壇した。きのう5日に行われた日本スタジアムツアー初日公演についてHEESEUNGは「暑い天気のさなかにENGENE(ファンネーム)の皆さんが来てくださり、感謝の言葉をお伝えしたいです。日本でスタジアム公演ができるアーティストになれたことを本当に光栄に思っております」とにっこり。NI-KIは「HEESEUNGさんの言った通り、熱い中、僕たちだけを見にしてくださることがありがたいことです。パフォーマンスで恩返しできたらという気持ちでいっぱいです」と力強く語った。

きょう6日の公演、続く大阪公演について、JAYは日本語で「僕たちにとって初めての日本でのスタジアムツアーですので、最後までファンの皆さんに一生残る思い出を作ってあげたいと思います。これからも最後までそれをかなえるために、チーム全員で最善を尽くす所存です」と意気込みを語った。同公演は、ENHYPENの3回目のワールドツアー。2024年10月に韓国・コヤン公演を皮切りにスタートし、日本では24年11月から25年1月にかけてK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催。3都市6公演で約19万人を動員した。今回は、その追加公演として2都市スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』を開催する。ENHYPENにとって初の日本スタジアム公演であり、デビューから約4年7ヶ月での日本でのスタジアム公演開催は、海外アーティスト史上デビュー後最速かつ日本2都市でのスタジアムツアー開催は、K-POP第4世代グループ初の快挙となる。