¡Úµð¿Í¡ÛÁýÅÄÎ¦¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¡°ìÎÝ¤Øµ¤Ç÷¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¤¬£¸²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î£¸²ó¡£ÀèÆ¬¤ÎÃæÀî¤ËÂåÂÇ¤Çº´¡¹ÌÚ¤¬Á÷¤é¤ìÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯´Ý¤¬±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£¥ª¥³¥¨¤¬µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤Æ£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÈÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤¿¡¢Â³¤¯Àô¸ý¤¬¿½¹ð·É±ó¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª£±»àËþÎÝ¤È¤·¡¢µÈÀî¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²»àËþÎÝ¤ÇÁýÅÄÎ¦¤¬»°ÎÝ¤ØÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢°ìÎÝ¤Ø¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£¤½¤Î´Ö¤Ë»°Áö¤Îº´¡¹ÌÚ¤¬¥Û¡¼¥à¤ØÊÖ¤ê¡¢¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤ÏÁª¼ê¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£
¡¡¹Åç¤Î¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï°ìÎÝ¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍ×µá¤·¤¿¤¬Ê¤¤é¤º¡¢µå¾ì³Ì¤¬Âç´¿À¼¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£