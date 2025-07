2022年の以来の登場となったSiM。大歓声に迎えられ、「元気ですか──じゃあ死ねー!! かかってこい」というMAH(Vo)の咆哮で「KiLLiNG ME」でスタートしたライブは、太陽が丘に圧倒的にヘヴィな轟音を鳴り響かせた。 ◆ライブ写真 腹に響くようなGODRi(Dr)によるキック、左右でアグレッシヴにプレイするSHOW-HATE(G)とSIN(B)が観客を揺さぶり、ヘッドバングさせる。「TxHxC」、そして「Blah Blah Blah」とまさにキラーチューンを連投し、縦ノリのハードコアから横ノリのレゲエもまで自在にビートを操り、ダイナミックな緩急を生み出しながら、観客を巻き込んでいく。 「TxHxC」ではGODRiがスティックを回し、MAHの「回れ、回れ」の言葉を合図に、いろんなところでサークルが出現。「Blah Blah Blah」では“Oh na na na,oh na na na”の会場一体となったシンガロングの熱気が、気温までも上げていく感覚だ。この音を全力で味わい尽くしてやるという観客のパワーも満タンで、エネルギッシュに跳ね回る観客にMAHは「お前らまだいけるか、水飲めよ」と声をかける。 が、その音楽、パフォーマンスは1ミリも容赦なく、「JACK.B」の全力のシャウトから、むしろ馬力を上げた濃いアンサンブルでまた観客の汗を搾り取っていった。まったくと言っていいほどステップを踏むことをやめさせてくれない「DO THE DANCE」のいけずなノリにはもう、観客は笑うしかない状態だ。 「よし、一旦休め!」とMAHからのお許しが出た中盤、MCで改めて<京都大作戦>7度目の出演となったことを告げたSiM。「10-FEETといえば、高校生の時に知ってそれ以来10-FEETといえば「RIVER」だと思ってたんですけど。最近は10-FEETといえば、「第ゼロ感」が当たり前になってきて。「第ゼロ感」ってなんであんなにワクワクすると思いますか? 音楽家の私からするとバックで鳴ってる電子音、あれがブーストさせてると思うんです、あの曲を」というMAHの話はこの後、先輩・10-FEETを巻き込んでいくものとなっていく。 「先日10-FEETのマネージャーのマサさんに賄賂を掴ませてあのイントロを極秘裏に入手しまして。あれさえあればSiMがやっても「第ゼロ感」になるんじゃないかと」。そういって舞台袖で観ていたTAKUMAをステージに呼び出して、SiMが演奏をするから歌ってくれと無理やりマイクを持たせる。TAKUMAの表情からして、サプライズだったのだろう。「今から、俺らがやっても売れてたっていうのを証明しようかと思います」というMAHに、「今まででいちばん怖いな」と言いながらも笑顔で歌う準備をするTAKUMA。 「いきます、SiMバージョン!」とスタートしたのはあの電子音、そしてそこにGODRi、SIN、SHOW-HATEがダイナミックなイントロを奏でていく。これぞ「第ゼロ感」。が、TAKUMAが歌に入ろうとするタイミングでイントロに戻っていく無限ループ状態に。痺れを切らしたTAKUMAが「やらへんのか、おい!」とツッコミ。「めちゃくちゃか、お前は(笑)。何やらすねん。ちょっと面白かってん。ちょっと好きってなったやないか」というTAKUMAに、MAHはちゃんと用意してきたのでと、改めて「第ゼロ感 SiMバージョン」をスタートした。 途中NAOKIやKOUICHIもステージに出てきて大団円かと思いきや、曲は途中でフェードアウトする。「すいません。頑張ったんですけど、ヨーロッパツアーからのDEAD POP FESでここまでしか作れなくて……」(MAH)と、呼びつけた先輩方を帰らせるという暴挙に出る。これもまた快くこのノリに付き合って、大爆笑してくれる10-FEETだからこそ成立するもの(SiMが愛されてるゆえでもあるが)。 「2022年に「The Rumbling」を出しまして、同じくアニメのテーマソングでかなりバズって。『紅白歌合戦』、あるんじゃないかとザワザワして。10-FEETも言ってくれたんです、「The Rumbling」やばいな、あれはSiMにしか書けへんわって。ところがその数ヶ月後に「第ゼロ感」が出て、すべをかっさらわれたわけですよ! むかついたから誹謗中傷を書き込んでやろうとネットを見てたら、曲を作るのに2年かかったと。ということはですよ? 俺たちに「The Rumbling」やばいなとか言っておきながら心のどこかで、でも俺らスラダンあるしって思ってたのかと。くそー!。ということで今日はすべてを踏み潰して、駆逐してやるぜ」とMAHが気炎をあげ、「The Rumbling」に突入。 怨念(?)を載せに載せまくったサウンドやグロウルが放つ圧倒的なヘヴィネスに、後方まで埋まった観客がうねりを帯び、壮大なシンガロングを巻き起こしていく「The Rumbling」。これぞSiMだ。ひたすらハングリーに食らいつき、しかしそこにユーモアや毒っけを交え何倍にも増して盛り上げ、このステージを最強のエンターテインメントとしていく。ラストの「PANDRA」まで、会場を轟音で圧倒し、爆笑までもかっさらい、SiMが<京都大作戦>に帰ってきた。 文◎吉羽さおり写真◎HayachiN セットリスト1.​ KiLLiNG ME2.​ TxHxC3.​ Blah Blah Blah4.​ JACK. B5.​ DO THE DANCE6.​ 第ゼロ感 (10-FEET cover)7.​ The Rumbling8.​ PANDORA <京都⼤作戦2025 〜暑さも⾬もお茶のこ祭祭〜><MISSION IMPOSSIBLE-KYOTO 2025 〜No […]

The post 【速レポ】<京都大作戦2025>SiM、轟音と爆笑で「今日はすべてを踏み潰して駆逐してやるぜ」 first appeared on BARKS.