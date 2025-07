BE:FIRSTが『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?』より「GRIT」のライブ映像を投稿。さらに、ツアーファイナルを終えてのメンバー集合ショットも公開した。

■ニューヨーク公演での「GRIT」迫力のライブ映像

公開されたのは6月8日に行われた、アメリカ・ニューヨーク公演(会場:Webster Hall)での「GRIT」のパフォーマンス。7人が渾身のパフォーマンスを見せると、幾度となく歓声が沸き上がり、現地の盛り上がりっぷりがうかがえる動画だ。

動画の公開が『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?』のラストとなる、7月5日のシンガポール公演のステージのタイミングということで、コメント欄には「ワルツ(ワールドツアーの略)オーラス楽しんで!」のメッセージが多数。7人による「GRIT」の迫力のパフォーマンスを賞賛する声も続々と書き込まれている。

■メンバーのおだやかな笑顔が印象的な全員ショットも

そして、7月5日深夜には、シンガポール公演を終えての集合ショットと、ワールドツアーを終えた達成感に満ちた表情の集合ショットを投稿。

そのうち、『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?』を締めくくる記念の集合ショットには、「We had an incredible World Tour! It’s all thanks to you, BESTY.(訳:最高のワールドツアーでした! BESTY、本当にありがとう)」と、ここまで回ってこれた喜びとともにBESTY(※BE:FIRSTのファンネーム)への感謝が改めて綴られている。

■ワールドツアーの「SETLIST PLAYLIST」公開

7月6日には『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」の「SETLIST PLAYLIST」が公開。早くも大反響となっている。